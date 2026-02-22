Germania are un nou lider în topul partenerilor comerciali: Statele Unite, detronate

China a depășit SUA ca principal partener comercial al Germaniei, în timp ce cancelarul Friedrich Merz se pregătește pentru prima sa vizită la Beijing de la preluarea mandatului, precizează The Guardian.

Merz se va deplasa în China, marți, și va fi întâmpinat cu onoruri militare, miercuri, la Beijing, de către prim-ministrul Li Qiang, înainte de a se întâlni cu președintele Xi Jinping.

China, principalul partener comercial al Germaniei

Oficiul Federal de Statistică al Germaniei a publicat un raport, vineri, care arată că China a revenit pe primul loc ca cea mai importantă piață pentru Germania, cu schimburi comerciale de 251 de miliarde de euro în 2025, în creștere cu 2,2% față de 2024, când SUA erau principala destinație de export a țării.

Germania a importat bunuri în valoare de aproximativ 170,6 miliarde de euro din China în 2025, mai mult decât dublul valorii exporturilor din Germania către China, care s-a ridicat la 81,3 miliarde de euro. Comerțul cu SUA a fost în valoare de 240 de miliarde de euro, taxele vamale controversate impuse de Donald Trump fiind, parțial, un factor în scăderea cu 5% a comerțului.

În timpul călătoriei de două zile în China, Merz va vizita și Orașul Interzis, compania chineză Unitree Robotics, producătorul german de automobile Mercedes-Benz și producătorul de turbine Siemens Energy. De asemenea, va vizita orașul Hangzhou din estul Chinei.

Se așteaptă ca Merz să abordeze o serie de subiecte în timpul vizitei sale, inclusiv războiul din Ucraina, drepturile omului și comerțul.

UE și încercările de a limita dependența de China

Uniunea Europeană se luptă să limiteze supraproducția industrială din China, taxele pentru vehiculele electrice importate în UE, introduse în 2024, având un impact redus asupra vânzărilor, iar taxele pentru oțel sunt amenințate de noi taxe la sfârșitul acestui an prin măsuri de salvagardare.

Relația Germaniei cu China în domeniul comerțului este complexă, companiile auto având o prezență semnificativă în producția din această țară. Volkswagen a numit-o „a doua piață de origine”, iar BMW și Mercedes-Benz se bazează, de asemenea, în mare măsură pe vânzările din China pentru succesul lor economic.

Directorul executiv al BMW, Oliver Zipse, va fi unul dintre cei 30 de reprezentanți ai mediului de afaceri care îl vor însoți pe Merz în această călătorie. „Provocările globale complexe pot fi rezolvate doar lucrând împreună. Prin călătoria sa în China, cancelarul transmite un semnal puternic pentru dialog și cooperare”, a declarat Zipse pentru Reuters.

UE dorește să reducă dependența și a introdus mai multe inițiative pentru a se detașa de China, care domină aprovizionarea cu pământuri rare, pământuri rare procesate, minerale critice și minerale critice rafinate, inclusiv litiu necesar pentru bateriile vehiculelor electrice și magneți permanenți utilizați în multe domenii, de la mașini și frigidere, la avioane militare.

Nevoia Germaniei de a sprijini industria auto, unul dintre cei mai mari angajatori ai țării, a făcut ca abordarea sa privind barierele în calea importurilor chinezești să fie mai puțin categorică.

Germania a votat împotriva unei decizii a UE de a introduce taxe vamale pentru vehiculele electrice chinezești în 2024 și, în această lună, a fost scutită de tarifele UE la importurile SUV-ului Volkswagen Cupra Tavascan, construit în China, în schimbul unor angajamente privind prețul minim al vehiculului.

