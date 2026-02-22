Economia SUA a suportat cea mai mare parte a impactului tarifelor impuse de Trump

Economia SUA a suportat cea mai mare parte a poverii tarifelor vamale impuse de preşedintele Donald Trump, potrivit guvernatorul Băncii Italiei, Fabio Panetta, care este şi membru în consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE), transmite Bloomberg.

O parte din costuri, preluate de exportatorii străini

"Exportatorii străini par să fi suportat o parte din această povară, estimată la aproximativ 10%", a declarat Fabio Panetta, sâmbătă, la Veneţia.

Acesta a adăugat că "iniţial, impactul a fost absorbit de marjele de profit ale firmelor americane, apoi a fost transferat parţial pe seama consumatorilor, care acum suportă aproximativ jumătate din povară".

Luând cuvântul la forumul anual Assiom-Forex, Panetta a subliniat că "per total, se estimează că tarifele au contribuit cu puţin peste jumătate de punct procentual la inflaţie, care rămâne peste ţinta Rezervei Federale".

Interdependența globală și rolul Europei

Panetta a menţionat şi faptul că tarifele au dus la o reconfigurare geografică semnificativă a fluxurilor comerciale, precum o contracţie a importurilor americane din China, o creştere a importurilor americane din ţări terţe precum Mexic, Vietnam şi Taiwan şi o consolidare a prezenţei Chinei pe pieţele alternative. "Astăzi, lumea este strâns interdependentă - nicio ţară nu poate prospera mult timp izolându-se", a spus Panetta.

"SUA deţin încă o poziţie dominantă în domenii critice, cum ar fi tehnologia, capacitatea militară şi finanţele internaţionale şi pentru multe ţări, dezangajarea de ecosistemul american pur şi simplu nu este o opţiune viabilă", a spus Panetta. Cu toate acestea, SUA au nevoie şi de Europa, care "absoarbe o cincime din exporturile de bunuri americane şi 40% din exporturile sale de servicii, generează o treime din profiturile externe ale multinaţionalelor americane şi deţine o volum substanţial de titluri de stat americane", a subliniat oficialul BCE.

Separat, Panetta, care este guvernatorul Băncii Italiei, a vorbit şi despre zona euro, despre care a spus că are instituţii puternice, dar suferă de o integrare economică şi financiară incompletă şi de necesitatea introducerii unui activ comun sigur. "Obligaţiunile suverane europene ar permite finanţarea adecvată a bunurilor publice europene şi, în acelaşi timp, ar oferi investitorilor un activ de referinţă sigur şi lichid, stimulând astfel integrarea financiară a Uniunii", a spus Panetta, reiterând comentariile anterioare.

Politica monetară trebuie să rămână flexibilă

Panetta a vorbit şi despre inflaţie, spunând că riscurile sunt semnificative atât în sus, cât şi în jos, ceea ce înseamnă că "politica monetară trebuie să menţină o abordare flexibilă, ancorată în perspectiva pe termen mediu şi bazată pe o evaluare cuprinzătoare a datelor şi a implicaţiilor acestora pentru inflaţie şi creştere".

Donald Trump a primit vineri o lovitură serioasă, după ce Curtea Supremă a anulat cea mai mare parte a tarifelor vamale pe care le-a impus anul trecut, spunând că şi-a depăşit autoritatea invocând o lege federală privind puterile de urgenţă. Preşedintele SUA a răspuns prin impunerea unui tarif global de 10% şi promiţând o serie de investigaţii care i-ar putea permite să adopte mai multe tarife la import.