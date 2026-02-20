Apă contaminată în Curtea de Argeș: Bacterie periculoasă, depistată din nou în rețea

Bacteria a fost găsită în două probe de apă recoltate în data de 17 februarie, una de la ieşirea din staţia de tratare de la Cerbureni şi alta de la o unitate de învăţământ din municipiul Curtea de Argeş.

Avertisment: Apa nu este potabilă!

„Având în vedere cele mai sus menţionate, vă informăm că apa nu este destinată consumului uman şi poate fi utilizată doar în scop menajer! Recomandăm ca apa să nu fie utilizată pentru: băut, prepararea alimentelor, spălatul dinţilor, igiena nou-născuţilor”, avertizează DSP Argeş.

Rezervoare de apă potabilă, instalate pentru cetățeni

Instituţia reaminteşte că autorităţile locale pun la dispoziţia populaţiei rezervoare cu apă potabilă, existând şi două surse publice alternative de apă potabilă - izvor Pod Progresul şi forajul din curtea Mănăstirii Curtea de Argeş. De asemenea, Spitalul Municipal este în continuare aprovizionat cu apă adusă de pompieri de la Mioveni, fiind întreruptă aprovizionarea de la reţeaua publică.

În probele anterioare, prelevate la data de 13 februarie, nu mai fuseseră identificate bacterii în apa din reţea, însă turbiditatea şi concentraţiile de fier şi clor erau peste limitele admise. Probele fuseseră recoltate după ce furnizarea apei a fost oprită în municipiul Curtea de Argeş şi comunele Valea Iaşului, Valea Danului şi Băiculeşti timp de peste 24 de ore, pentru lucrări la staţia de tratare de la Cerbureni.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Argeş a decis, la începutul săptămânii trecute, instituirea stării de alertă pentru 30 de zile în municipiul Curtea de Argeş, după depistarea bacteriei Clostridium perfringers în apa din reţeaua de distribuţie.

Prefectul judeţului Argeş, Ioana Făcăleaţă, a precizat la acel moment că a fost adoptată şi o hotărâre a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Curtea de Argeş prin care autorităţile locale, în urma unei evaluări realizate împreună cu o societate autorizată, au întocmit un plan pentru reluarea în siguranţă a furnizării apei potabile şi au solicitat fonduri de urgenţă de la Guvern pentru lucrările şi investiţiile necesare.

DSP Argeş anunţase anterior că prezenţa bacteriei Clostridium perfringers a fost detectată în probe de apă recoltate pe 6 februarie din trei puncte de consum din municipiul Curtea de Argeş.

Fără apă potabilă de peste trei luni

Ca urmare a creşterii turbidităţii, în contextul deversărilor controlate din lacul de acumulare Vidraru, apa furnizată prin reţeaua de distribuţie care deserveşte municipiul Curtea de Argeş şi comunele Valea Danului, Valea Iaşului şi Băiculeşti, cu o populaţie totală de circa 40.000 de locuitori, nu mai este potabilă de la începutul lunii noiembrie 2025.

Societatea Aquaterm a informat, încă din data de 10 noiembrie, că turbiditatea apei brute din canalul de la Oeşti, unde sunt situate prizele de apă, a fost cu mult mai mare decât capacitatea de filtrare a Staţiei de tratare de la Cerbureni.

Hidroelectrica a efectuat, în ultimele luni, o serie de deversări controlate din acumularea Vidraru de pe râul Argeş, necesare pentru asigurarea condiţiilor tehnice de efectuare a lucrărilor de retehnologizare a amenajării hidroenergetice, notează Agerpres.

