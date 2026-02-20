€ 5.0974
|
$ 4.3327
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0974
|
$ 4.3327
 
DCNews Stiri CSM semnalează un deficit de 15% de judecători și lipsă acută de personal în justiție
Data publicării: 11:49 20 Feb 2026

CSM semnalează un deficit de 15% de judecători și lipsă acută de personal în justiție
Autor: Dana Mihai

CSM semnalează un deficit de 15% de judecători și lipsă acută de personal în justiție - Freepik CSM semnalează un deficit de 15% de judecători și lipsă acută de personal în justiție - Freepik

CSM avertizează că justiția din România se confruntă cu un deficit „nemaiîntâlnit” de personal, iar lipsa judecătorilor rămâne la 15%.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) atrage atenţia asupra dificultăţilor "nemaiîntâlnite" până în acest moment în justiţia din România în privinţa deficitului de judecători, grefieri şi asistenţi ai judecătorului, precizând că deficitul de judecători se menţine la 15%.

Peste 800 de posturi de judecător vacante

"În continuarea informaţiilor recent prezentate privind volumul de activitate al instanţelor judecătoreşti, de 4 ori mai mare decât media europeană, pentru corecta şi completa informare a societăţii cu privire la dificultăţile nemaiîntâlnite până la acest moment cu care se confruntă justiţia din România, prezentăm situaţia deficitului de resurse umane la nivelul instanţelor, respectiv judecători, grefieri şi asistenţi ai judecătorului. Din totalul schemei naţionale de 5.071 de posturi de judecător aprobate în România, sunt vacante la acest moment 759 de posturi, respectiv 15%. La acestea se adaugă 51 de posturi vacante din totalul celor 283 de posturi aprobate din fondul de rezervă. În total, cumulat, numărul posturilor vacante este de 810 posturi de judecător. Cele mai multe posturi vacante sunt la nivelul tribunalelor, respectiv 397 de posturi vacante din schema naţională şi 33 din fondul de rezervă, urmate de judecătorii, cu 324 de posturi vacante din schemă şi 16 din fondul de rezervă", se arată într-un comunicat al CSM transmis, vineri, Agerpres.

Astfel, sursa citată menţionează că la nivelul primului grad de jurisdicţie (judecătorii şi tribunale) sunt vacante 721 de posturi, reprezentând 95% din totalul posturilor vacante, fără luarea în calcul şi a posturilor aprobate din fondul de rezervă.

Mii de posturi de grefier necesare

"Încă din anul 2019, ca urmare a unei analize realizate la nivelul Consiliului, s-a constatat că volumul de activitate al instanţelor judecătoreşti a crescut semnificativ, însă schemele de personal auxiliar au rămas neschimbate, devenind astfel subdimensionate. Pentru asigurarea unui raport corespunzător judecător/grefier ar fi fost necesare 4.874 de posturi suplimentare de grefier. Acest aspect a fost adus la cunoştinţa executivului, în cadrul unui grup de lucru constituit în acest sens, convenindu-se încă de la acel moment că este necesară majorarea schemelor de personal auxiliar, suplimentarea urmând să se realizeze treptat, cu 200 posturi anual. S-a realizat o singură suplimentare a schemelor de personal, în anul 2020, cu 225 posturi", subliniază Consiliul, care adaugă că discuţiile cu Ministerul Justiţiei au fost reluate în anul 2023, când s-a asumat înfiinţarea a 600 posturi de grefier, corespunzătoare perioadei 2021-2023, trendul de 200 posturi pe an urmând a fi menţinut şi în continuare.

CSM aminteşte că, în mod constant, lună de lună, ultima dată în luna februarie 2026, a revenit către Ministerul Justiţiei cu solicitarea de înfiinţare a celor 600 posturi de grefier cu studii superioare, măsură care reprezintă în continuare o prioritate. Toate demersurile realizate de Consiliu în acest sens au fost ignorate.

Citește și: CSM i-a luat fața președintelui: nu a făcut referendum, ci chestionar. 2600 de judecători au răspuns deja

"În luna februarie 2026, reiterând adresa transmisă în luna ianuarie 2026, Consiliul a solicitat Guvernului României să iniţieze un demers normativ pentru majorarea numărului maxim de posturi de la nivelul instanţelor judecătoreşti, astfel încât să fie posibilă crearea unor noi posturi de asistent al judecătorului la nivelul tuturor curţilor de apel, tribunalelor, respectiv tribunalelor specializate, prin asigurarea unui raport de cel puţin 1 asistent al judecătorului la 3 judecători, solicitarea Consiliului fiind justificată de necesitatea implementării unor soluţii practice şi funcţionale pentru deblocarea situaţiei în care se află instanţele judecătoreşti. În condiţiile creşterii constante a numărului de dosare, este evident că efortul imens al judecătorilor trebuie susţinut prin personal de suport, pentru care, de altfel, există reglementare legală, în art. 150 din Legea 304/2022, din păcate doar formală, pentru că este ignorată, ca în multe alte situaţii", susţine Consiliul.

Având în vedere că, în temeiul Legii 393/2023, au fost înfiinţate 165 posturi de asistent al judecătorului, pentru asigurarea raportului de cel puţin un asistent al judecătorului la trei judecători este necesar să se asigure un număr suplimentar de 712 posturi de asistenţi ai judecătorului, subliniază CSM.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

csm
judecatori
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 32 minute
9 soluții naturale pentru performanță sportivă și recuperare rapidă
Publicat acum 33 minute
Alin Bucur, investitor: Pare că cineva urmărește ca România să nu aibă litoral. E foarte grav ce se întâmplă / video
Publicat acum 34 minute
Corneliu Ștefan: O nouă investiție pentru sănătatea dâmbovițenilor
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Ajutorul pentru Ucraina - Gaza și securitatea României. Legătura ignorată: Nicușor Dan, între pace și populismul unora de acasă
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Executorii lui Epstein oferă milioane victimelor, dar cu condiții stricte pentru a închide procesul
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 4 minute
Nicușor Dan - Donald Trump, la Consiliul pentru Pace. Mircea Badea pune punctul pe i după vizita președintelui
Publicat acum 6 ore si 13 minute
Horoscop 20 februarie 2026. Conjuncție Saturn-Neptun în Berbec. Previziuni zodii
Publicat acum 5 ore si 5 minute
Cel mai mare dușman al ficatului gras. Prof. dr. Liana Gheorghe: Dieta care ne ajută
Publicat acum 3 ore si 15 minute
Nicușor Dan, imagine tare. „Știți cine e în poza asta? Ce a făcut el și ce am făcut noi?” / foto în articol
Publicat acum 1 ora si 54 minute
Politicianul-cheie privind vizita lui Nicușor Dan la Washington. Adrian Năstase: Să fim conștienți de acest lucru
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close