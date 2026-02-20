CSM semnalează un deficit de 15% de judecători și lipsă acută de personal în justiție

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) atrage atenţia asupra dificultăţilor "nemaiîntâlnite" până în acest moment în justiţia din România în privinţa deficitului de judecători, grefieri şi asistenţi ai judecătorului, precizând că deficitul de judecători se menţine la 15%.

Peste 800 de posturi de judecător vacante

"În continuarea informaţiilor recent prezentate privind volumul de activitate al instanţelor judecătoreşti, de 4 ori mai mare decât media europeană, pentru corecta şi completa informare a societăţii cu privire la dificultăţile nemaiîntâlnite până la acest moment cu care se confruntă justiţia din România, prezentăm situaţia deficitului de resurse umane la nivelul instanţelor, respectiv judecători, grefieri şi asistenţi ai judecătorului. Din totalul schemei naţionale de 5.071 de posturi de judecător aprobate în România, sunt vacante la acest moment 759 de posturi, respectiv 15%. La acestea se adaugă 51 de posturi vacante din totalul celor 283 de posturi aprobate din fondul de rezervă. În total, cumulat, numărul posturilor vacante este de 810 posturi de judecător. Cele mai multe posturi vacante sunt la nivelul tribunalelor, respectiv 397 de posturi vacante din schema naţională şi 33 din fondul de rezervă, urmate de judecătorii, cu 324 de posturi vacante din schemă şi 16 din fondul de rezervă", se arată într-un comunicat al CSM transmis, vineri, Agerpres.

Astfel, sursa citată menţionează că la nivelul primului grad de jurisdicţie (judecătorii şi tribunale) sunt vacante 721 de posturi, reprezentând 95% din totalul posturilor vacante, fără luarea în calcul şi a posturilor aprobate din fondul de rezervă.

Mii de posturi de grefier necesare

"Încă din anul 2019, ca urmare a unei analize realizate la nivelul Consiliului, s-a constatat că volumul de activitate al instanţelor judecătoreşti a crescut semnificativ, însă schemele de personal auxiliar au rămas neschimbate, devenind astfel subdimensionate. Pentru asigurarea unui raport corespunzător judecător/grefier ar fi fost necesare 4.874 de posturi suplimentare de grefier. Acest aspect a fost adus la cunoştinţa executivului, în cadrul unui grup de lucru constituit în acest sens, convenindu-se încă de la acel moment că este necesară majorarea schemelor de personal auxiliar, suplimentarea urmând să se realizeze treptat, cu 200 posturi anual. S-a realizat o singură suplimentare a schemelor de personal, în anul 2020, cu 225 posturi", subliniază Consiliul, care adaugă că discuţiile cu Ministerul Justiţiei au fost reluate în anul 2023, când s-a asumat înfiinţarea a 600 posturi de grefier, corespunzătoare perioadei 2021-2023, trendul de 200 posturi pe an urmând a fi menţinut şi în continuare.

CSM aminteşte că, în mod constant, lună de lună, ultima dată în luna februarie 2026, a revenit către Ministerul Justiţiei cu solicitarea de înfiinţare a celor 600 posturi de grefier cu studii superioare, măsură care reprezintă în continuare o prioritate. Toate demersurile realizate de Consiliu în acest sens au fost ignorate.

"În luna februarie 2026, reiterând adresa transmisă în luna ianuarie 2026, Consiliul a solicitat Guvernului României să iniţieze un demers normativ pentru majorarea numărului maxim de posturi de la nivelul instanţelor judecătoreşti, astfel încât să fie posibilă crearea unor noi posturi de asistent al judecătorului la nivelul tuturor curţilor de apel, tribunalelor, respectiv tribunalelor specializate, prin asigurarea unui raport de cel puţin 1 asistent al judecătorului la 3 judecători, solicitarea Consiliului fiind justificată de necesitatea implementării unor soluţii practice şi funcţionale pentru deblocarea situaţiei în care se află instanţele judecătoreşti. În condiţiile creşterii constante a numărului de dosare, este evident că efortul imens al judecătorilor trebuie susţinut prin personal de suport, pentru care, de altfel, există reglementare legală, în art. 150 din Legea 304/2022, din păcate doar formală, pentru că este ignorată, ca în multe alte situaţii", susţine Consiliul.

Având în vedere că, în temeiul Legii 393/2023, au fost înfiinţate 165 posturi de asistent al judecătorului, pentru asigurarea raportului de cel puţin un asistent al judecătorului la trei judecători este necesar să se asigure un număr suplimentar de 712 posturi de asistenţi ai judecătorului, subliniază CSM.