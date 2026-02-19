Polițist de frontieră din Bihor, reținut pentru mită: Ar fi dus șoferul la bancomat cu autospeciala să scoată bani

Ancheta a fost declanşată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor şi ofiţerii DGA - Serviciul judeţean Bihor.

Cum i-a spus agentul de poliție că ar putea evita amenda, conform procurorilor

Conform unei informări transmise de procurori, subofiţerul C.B. este acuzat că toamna trecută, pe data de 17 octombrie 2025, în timp ce patrula în proximitatea punctului de trecere a frontierei Borș II, ar fi oprit pentru control un cetățean bulgar ce intrase în România. Cetățeanul din Bulgaria ar fi făcut o abatere rutieră, ce a constat în accesul pe un sector de drum unde era „acces interzis”.

Subofițerul C.B. i-ar fi zis că fapta este mult mai gravă decât este în realitate, inclusiv riscând suspendarea permisului, chiar dacă legea nu prevede o astfel de sancțiune.

Conform anchetatorilor, agentul de poliție i-ar fi spus că poate evita amenda și dificultățile dacă îi achită lui 1.250 de lei, în locul sancțiunii legale.

Polițistul l-ar fi dus chiar cu autospeciala până la un bancomat în Biharia

Pentru că cetățeanul bulgar nu avea la el suma cerută de subofițerul C.B., el ar fi fost de acord să primească doar 600 de lei, suma cât avea șoferul disponibil pe card, acuză procurorii. Mai mult, pentru a încasa banii, polițistul C.B. l-ar fi dus chiar cu autospeciala de serviciu până în Biharia, pentru a retrage suma de la un bancomat, pe care apoi i-ar fi înmânat-o agentului.

Subofițerul C.B. a fost reţinut, joi, pentru 24 ore. El urmează fie prezentat la Tribunalul Bihor cu propunere de arestare preventivă, scrie ebihoreanul.ro.

