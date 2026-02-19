€ 5.0956
|
$ 4.3216
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0956
|
$ 4.3216
 
DCNews Stiri Polițist de frontieră din Bihor, reținut pentru mită: Ar fi dus șoferul la bancomat cu autospeciala să scoată bani
Data publicării: 18:38 19 Feb 2026

Polițist de frontieră din Bihor, reținut pentru mită: Ar fi dus șoferul la bancomat cu autospeciala să scoată bani
Autor: Andrei Itu

Guvernul pregătește schimbări majore pentru pensii. Ministrul Muncii, anunț așteptat de milioane de pensionari Portofel cu bani. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @johan111

Un polițist de frontieră de la Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea a fost reținut, joi, fiind acuzat de luare de mită.

Ancheta a fost declanşată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor şi ofiţerii DGA - Serviciul judeţean Bihor.

Cum i-a spus agentul de poliție că ar putea evita amenda, conform procurorilor

Conform unei informări transmise de procurori, subofiţerul C.B. este acuzat că toamna trecută, pe data de 17 octombrie 2025, în timp ce patrula în proximitatea punctului de trecere a frontierei Borș II, ar fi oprit pentru control un cetățean bulgar ce intrase în România. Cetățeanul din Bulgaria ar fi făcut o abatere rutieră, ce a constat în accesul pe un sector de drum unde era „acces interzis”.

Subofițerul C.B. i-ar fi zis că fapta este mult mai gravă decât este în realitate, inclusiv riscând suspendarea permisului, chiar dacă legea nu prevede o astfel de sancțiune.

Conform anchetatorilor, agentul de poliție i-ar fi spus că poate evita amenda și dificultățile dacă îi achită lui 1.250 de lei, în locul sancțiunii legale.

Polițistul l-ar fi dus chiar cu autospeciala până la un bancomat în Biharia 

Pentru că cetățeanul bulgar nu avea la el suma cerută de subofițerul C.B., el ar fi fost de acord să primească doar 600 de lei, suma cât avea șoferul disponibil pe card, acuză procurorii. Mai mult, pentru a încasa banii, polițistul C.B. l-ar fi dus chiar cu autospeciala de serviciu până în Biharia, pentru a retrage suma de la un bancomat, pe care apoi i-ar fi înmânat-o agentului.

Subofițerul C.B. a fost reţinut, joi, pentru 24 ore. El urmează fie prezentat la Tribunalul Bihor cu propunere de arestare preventivă, scrie ebihoreanul.ro.

Vezi și - Flagrant spectaculos la Arad: Polițist de la rutieră săltat direct din trafic după ce ar fi primit mită / Video

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

politia de frontiera
retinut
mita
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
O femeie de 31 de ani, din Sectorul 5, a căzut de la etajul 10. Ce au văzut polițiștii înaintea căderii
Publicat acum 2 minute
Nicușor Dan, primele declarații după întâlnirea cu Trump, la reuniunea Consiliului pentru Pace
Publicat acum 19 minute
Sfaturile unui fost președinte ucrainean pentru Zelenski: Aici ar fi trebuit să insiste. Ce ar urmări, de fapt, Putin în negocierile cu Ucraina
Publicat acum 29 minute
România, într-un ”culoar” pentru trei țări, către America. Ambasadorul în SUA, anunț despre Visa Waiver
Publicat acum 33 minute
Julia Sauter, în finala de patinaj artistic la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 / Rezultat
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 41 minute
Emisia Realitatea Plus va fi oprită. Apelul Ancăi Alexandrescu
Publicat acum 13 ore si 13 minute
Horoscop 19 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 9 ore si 38 minute
Totul despre boala de care suferă Andreea Marin: Nu am vorbit despre asta la timpul potrivit. Am considerat subiectul poate prea intim
Publicat acum 10 ore si 39 minute
Raed Arafat, mesaj pentru românii treziți de mesajul RO-ALERT dat la ora 04:20 dimineața
Publicat acum 8 ore si 3 minute
CCR, undă verde pentru reforma pensiilor speciale. Petrișor Peiu explică ce încearcă Guvernul Bolojan prin această victorie
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close