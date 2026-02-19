Julia Sauter, în finala de patinaj artistic la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 / Rezultat

Julia Sauter, patinatoare născută în Germania, însă care concurează sub drapelul României de aproape 15 ani, va intra a 9-a pe gheață în cadrul programului liber al probei feminine de la Jocurile de iarnă de la Milano-Cortina 2026. Momentul ei va fi în jurul orei 21!

Rămâneți pe DC News pentru a afla rezultatul Juliei Sauter în finala de patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026!

Julia Sauter a avut o prestație foarte bună la programul scurt, unde a ocupat locul 16 din 29 de competitoare, obținând un punctaj de 63.13. De menționat este că acesta e cel mai bun rezultat din întreaga ei carieră.

Cum a devenit Julia Sauter cetățean român



Inițial, Julia Sauter a reprezentat Germania la competiții de juniori. Din anii 2012–2013, Julia Sauter a concurat ca reprezentantă a României, perioadă în care a avut rezultate remarcabile la campionatele europene și mondiale. Amintim clasări în top 10 la Campionatele Europene.

Julia Sauter este legitimată la clubul ACS Corona din Brașov. Julia Sauter a contribuit la cele cele mai mari performanțe din istoria patinajului românesc la marile competiții.

Julia Sauter a primit cetățenia română pe data de 9 octombrie 2025, în urma unei hotărâri a Guvernului României semnată de premierul de la vremea respectivă, astfel încât să poată reprezenta oficial România la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026.

Julia Sauter, cea mai mare performanță a patinajului artistic românesc

Julia Sauter a reușit cea mai notabilă performanță a patinajului artistic românesc. Este vorba despre o clasare istorică la Campionatele Europene din 2025, unde a ocupat locul 7.

Vezi și - Cine este Julia Sauter, sportiva care reprezintă România la Jocurile Olimpice și la Campionatul European