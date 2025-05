Gigi Becali, supărat foc pe polițiștii acuzați că l-ar fi ”pândit” să-i ia permisul: Ei stau acolo la șmecherie! Îi dau în judecată!

Vezi și - Titi Aur a găsit înlocuitor pentru limitatoarele de viteză din cauciuc de pe șosea: Nimeni nu vrea să audă de soluția asta

Patronul FCSB-ului se afla, vineri, 2 mai, la volanul noului său bolid de lux, un Rolls-Royce, de culoare albastră, în valoare de 500.000 de euro. A doua zi după ce carnetul i-a fost suspendat pe o perioadă de 90 de zile, Gigi Becali a oferit noi declarații.

Becali spune că ei stau acolo la pândă pentru a lua permise de conducere + o declarație reprobabilă

Gigi Becali și-a explicat nemulțumirea, însă a făcut și câteva declarații reprobabile, respectiv că, dacă se putea, ar fi dat alt carnet de conducere polițiștilor, nu al lui. ”Erau combinați, de la alte secții, că altfel îi dădeam carnetul altuia, să i-l ia altuia. Uite, ia-l pe ăsta! Nu mai poți să faci șmecherii, te filmează. Erau combinați, de la alte secții, că altfel îi dădeam carnetul altuia, să i-l ia altuia. Uite, ia-l pe ăsta!”, a spus Becali.

”Stai, văd că iar m-a oprit poliția tot acolo unde mi-a luat carnetul ieri. A, nu mă oprește pe mine, l-a oprit pe altul. Mi-a luat carnetul ieri. Ei stau la șmecherie acolo la pod, este 50 (n.r.- km/h limita de viteză), până la 100 ai voie, ca să nu-ți ia carnetul. Și eu am intrat în depășire și aveam 105. Cu mașina mea este fleac, nu e mare viteză. Normal, aș avea voie până la 110, deoarece e 60 + 50 peste limită, dar ei stau acolo... O să cer expertiză în instanță, pentru că unde stau ei (n.red.- polițiștii cu radarul) este între limita de 60 și 50. Este Herăstrău și după aia, pe pod, e 50. O să le arăt că eu puteam până la 110. I-am spus și mi-a zis: `Ce, e ilegal?`. Păi, nu e ilegal, dar e normal să facem prevenție, nu să stăm să pândim oamenii cum să îi șmecherim. Mi-au zis oamenii `Nea Gigi, ce să-ți fac?`. Nu mai poți să faci șmecherii, te filmează. Erau combinați, de la alte secții, că altfel îi dădeam carnetul altuia, să i-l ia altuia. Uite, ia-l pe ăsta! De ce să fie glumă? Cum nu e voie?”, a zis Gigi Becali.

Gigi Becali va merge în instanță

Gigi Becali a anunțat că va contesta amenda primită și rămânerea fără permis de conducere.

”M-a supărat statul lor la pândă. Mă duc în instanță și judecătorul: `A depășit cu 5 (n.r.- km/h), are mașina pe care o are, a depășit ca să evite un accident...`. Sunt circumstanțe. Și zice judecătorul: `Bine, mă, pentru 5 km/h îi iei carnetul? Dă i-l înapoi`.

Am cumpărăt acum o mașină mai puternică! Asta albastră are motor mai mare. Deci, o să îi dau în judcată! O să dureze un an-doi procesul. Să vedem dacă eram eu (n.red.- la volan), vreau să văd filmul, pentru că m-au oprit după pod, la 1 kilometru. Dacă mă ia la radar, să mă ia la 200-300 de metri. Îmi dă carnetul, pentru că am prezumția de nevinovăție (n.red.- pe perioada procesului) și mă judec doi ani”, a declarat Gigi Becali, în timp ce era în direct, într-o emisiune, la Fanatik.

