Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Dmitri Medvedev propune răpirea unui important lider din UE, după modelul Maduro
Data publicării: 20:22 04 Ian 2026

Dmitri Medvedev propune răpirea unui important lider din UE, după modelul Maduro
Autor: Ioan-Radu Gava

dmitri-medvedev_56079400 Dmitri Medvedev/ Agerpres
 

Fostul preşedinte rus Medvedev propune scenarii de răpire care să-l vizeze şi pe cancelarul german Merz.

Fostul preşedinte al Rusiei Dmitri Medvedev a declarat că el şi-ar putea imagina operaţiuni de răpire care să vizeze alţi lideri ai lumii, operaţiuni similare celei a SUA în Venezuela, numind-l printre aceştia şi pe cancelarul federal german Friedrich Merz, informează duminică dpa și Agerpres.

"Răpirea neo-nazistului Merz poate fi o excelentă întorsătură în acest carnaval de evenimente", a declarat Medvedev, care în prezent este vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, citat de agenţia TASS.

Un astfel de scenariu nu ar fi unul nerealist, a adăugat el.

"Există motive pentru urmărirea lui penală chiar în Germania, prin urmare nu ar fi o pierdere, mai ales când cetăţenii suferă inutil", a afirmat Medvedev.

CITEȘTE ȘI                -                Surpriză pentru Trump! Țările din UE care nu recunosc intervenția SUA în Venezuela și condamnă atacul americanilor

Dmitri Medvedev, care a fost preşedintele Rusiei din 2008 până în 2012, a devenit în ultimii ani printre cei mai vocali susţinători ai unei linii dure a Kremlinului, făcând adesea declaraţii extrem de acide împotriva Ucrainei şi Occidentului.

El a spus de asemenea că afirmaţiile administraţiei Trump conform cărora preşedintele venezuelean Nicolas Maduro - care a fost arestat în urma unei operaţiuni militare a SUA sâmbătă şi dus la New York - nu este unul legitim nu rezistă unei analize.

Medvedev l-a luat apoi în vizor pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, declarând că mandatul acestuia a expirat demult.

Moscova a declarat de mai multe ori că Zelenski este un lider ilegitim, deoarece nu au fost organizate noi alegeri. Însă Zelenski rămâne preşedinte în conformitate cu Constituţia ţării sale, care permite extinderea mandatului prezidenţial pe timp de război.

CITEȘTE ȘI                -               Trump îl ia tare pe Putin, după „atacul spectaculos“ asupra Venezuelei

Comentarii

