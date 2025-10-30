€ 5.0856
Data publicării: 23:17 30 Oct 2025

Medvedev, pus la punct de ministrul belgian al Apărării, pe ritmurile Selenei Gomez: „Calm Down”!
Autor: Doinița Manic

dmitri-medvedev_56079400 Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei. Foto: Agerpres
 

Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, i-a răspuns lui Dimitri Medvedev pe ritmurile Selenei Gomez, după ce cei doi s-au contrat pe tema arsenalelor atomice.

Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, s-a certat oficial cu fostul președinte al Rusiei pe tema războiului nuclear, într-o postare pe Instagram cu melodia „Calm Down” a Selenei Gomez pe fundal, scrie Politico.

Totul a pornit de la o declarație a ministrul belgian, făcută la începutul acestei săptămâni. Într-un interviu pentru site-ul belgian HUMO, acesta a spus că NATO „va rade Moscova de pe fața pământului” dacă Kremlinul va ataca vreodată Bruxelles-ul. Declarația a provocat o reacție furibundă din partea lui Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate, cunoscut pentru ieșirile sale violente pe rețelele de socializare și numit adesea de presa occidentală „gură mare a Kremlinului”.

Medvedev, furios, din nou: Belgia va dispărea

Medvedev l-a numit apoi pe Francken „imbecil” și a avertizat că racheta nucleară Poseidon a Kremlinului a fost testată în această săptămână, descriind-o drept „o adevărată armă a apocalipsei”. Ca răspuns la un utilizator de pe platforma X care a sugerat ca Belgia să fie folosită drept teren de testare, Medvedev a adăugat: „Atunci Belgia va dispărea”.

Joi dimineață, Francken i-a răspuns lui Medvedev într-o postare pe Instagram, declarând: „Bătăușul-șef al Rusiei nu se oprește niciodată din amenințări și insulte”.

„NATO nu este în război cu Federația Rusă și, cu siguranță, nu își dorește asta... Dar principiul ‘răspunsului proporțional’ al alianței noastre este de necontestat de 76 de ani. Asta am vrut să spun în interviul pentru HUMO și nu retrag niciun cuvânt”, a spus el. 

Postarea a fost însoțită de piesa „Calm Down”, hitul din 2023 al cântăreței americane Selena Gomez — o invitație adresată Kremlinului de a se liniști. 

