Putin, semnal că nu exclude total planul de pace al Ucrainei. Ce spune de schimbul de teritorii

Preşedintele rus Vladimir Putin le-a spus unora dintre cei mai importanţi oameni de afaceri din Rusia că ar putea fi deschis la un schimb de teritorii controlate de forţele ruseşti din Ucraina, dar că doreşte întregul Donbas, a relatat ziarul Kommersant, citat vineri de Reuters și Agerpres.

Andrei Kolesnikov, corespondentul la Kremlin al cotidianului Kommersant, unul dintre cele mai importante ziare din Rusia, a declarat că Putin i-a informat pe principalii oameni de afaceri cu privire la detaliile planului la o întâlnire de la Kremlin, care a avut loc târziu în noapte, pe 24 decembrie.

"Vladimir Putin a afirmat că partea rusă este în continuare gata să facă concesiile pe care le-a făcut la Anchorage. Cu alte cuvinte, că 'Donbasul este al nostru'", a relatat Kommersant.

În esenţă, Putin doreşte întregul Donbas, dar în afara acestei zone "un schimb parţial de teritorii din partea rusă nu este exclus", a scris Kolesnikov în ziar.

Zelenski a publicat un plan de pace în 20 de puncte

În declaraţii făcute reporterilor şi publicate miercuri de biroul său, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că delegaţiile ucraineană şi americană s-au apropiat de finalizarea unui plan în 20 de puncte în cadrul discuţiilor din timpul weekendului trecut din Miami, în Florida.

Zelenski a declarat însă că Ucraina şi Statele Unite nu au găsit un teren comun cu privire la cerinţele ca Ucraina să cedeze părţile din Donbas pe care încă le controlează sau cu privire la viitorul centralei nucleare Zaporojie, care este controlată de forţele ruseşti.

Preşedintele american Donald Trump a promis în repetate rânduri că va pune capăt celui mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace, iar trimisul său Steve Witkoff şi ginerele său Jared Kushner au negociat cu Rusia, Ucraina şi puterile europene.

Detaliile complete ale propunerilor americane nu au fost dezvăluite, deşi oficiali ruşi au făcut referire în repetate rânduri la "înţelegeri" nespecificate la care s-a ajuns între Putin şi Trump la summitul lor de la Anchorage, în Alaska, din luna august.

Putin vrea ca Ucraina să renunțe la aderarea la NATO

Rusia controlează întreaga Crimee, peninsulă ucraineană pe care a anexat-o ilegal în 2014, aproximativ 90% din Donbas, 75% din regiunile Zaporijie şi Herson şi porţiuni din regiunile Harkov, Sumî, Nikolaev şi Dnipropetrovsk, conform estimărilor ruse.

Putin a declarat pe 19 decembrie că, în opinia sa, un acord de pace ar trebui să se bazeze pe principiile condiţiilor pe care le-a stabilit în 2024: retragerea Ucrainei din toate regiunile Donbas, Zaporojie şi Herson şi ca autorităţile de la Kiev să renunţe oficial la obiectivul ţării de a adera la NATO.

Potrivit Kommersant, Putin a ridicat, de asemenea, problema centralei nucleare Zaporojie, cea mai mare instalaţie nucleară din Europa, la întâlnirea sa cu oamenii de afaceri.

Putin, a scris Kommersant, a declarat că se discută despre gestionarea comună ruso-americană a centralei nucleare.

Preşedintele rus a mai spus că Statele Unite şi-au exprimat interesul pentru mineritul de criptomonede în apropierea centralei şi că aceasta ar trebui utilizată pentru a aproviziona parţial Ucraina, a precizat Kommersant.

Mineritul de criptomonede (precum Bitcoin) este un proces extrem de energofag. Centralele nucleare sunt ideale pentru această activitate deoarece furnizează energie stabilă şi continuă la costuri reduse.

O operaţiune de cryptomining (minerit de criptomonede) este procesul prin care tranzacţiile cu criptomonede sunt verificate şi adăugate în registrul public distribuit numit blockchain. Acest proces esenţial, care menţine reţelele sigure şi funcţionale, implică, de asemenea, introducerea de noi monede digitale în circulaţie.

"Minerii" de criptomonede folosesc computere puternice, adesea hardware specializat.