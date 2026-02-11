Invitat la emisiunea DC Anima, realizată de Tudor Tim Ionescu, guvernatorul ARBDD, Bogdan Bulete, a declarat că pentru caii aflați în semi-sălbăticie în Pădurea Letea există deja o măsură de evacuare dispusă în urma verificărilor Gărzii Naționale de Mediu.

Oficialul a subliniat că lipsa unei clarități juridice complică intervențiile instituțiilor și afectează inclusiv accesul la fonduri europene, în absența unui plan de management aprobat.

„Avem o măsură trasată de evacuare a acestor cai din perimetrul Pădurii Letea”

În cadrul emisiunii DC Anima, Bogdan Bulete a explicat că situația cailor de la Letea a fost analizată de Garda Națională de Mediu.

„Vreau să mai completez cu ceva: caii de la Letea au făcut obiectul unor verificări ale colegilor noștri de la Garda Națională de Mediu și avem chiar o măsură trasată de evacuare a acestor cai din perimetrul Pădurii Letea”, a declarat guvernatorul ARBDD.

Acesta a arătat că problema este complicată și de împărțirea responsabilităților între instituții.

„Și Pădurea Letea este responsabilitatea Romsilva. Fiecare încearcă să paseze o problemă în administrație. Eu spun că ne-am asumat responsabilitatea asta, cu sau fără această claritate juridică”, a precizat Bulete.

„Hrănirea cailor și gestionarea scoaterii lor din pădure costă bani”

Guvernatorul ARBDD a atras atenția asupra costurilor pe care le implică gestionarea animalelor aflate în semisălbăticie.

„M-ar ajuta să avem o zonă în care să putem să oferim sprijin animalelor. Pentru că, dincolo de niște acțiuni pe care le facem, așa cum putem noi, să știți că și hrănirea păsărilor, și hrănirea cailor, și gestionarea scoaterii cailor din Pădurea Letea, toate costă bani. Ceea ce înseamnă, din punctul nostru de vedere, niște resurse alocate care trebuie justificate”, a explicat acesta.

În opinia sa, este esențială o clarificare a statutului acestor animale:

„O claritate a acestor animale care își duc traiul în semi-sălbăticie, să spun așa, e mai mult decât binevenită”, a subliniat Bulete.

Planul de management, retrimis la minister

În dialogul cu Tudor Tim Ionescu, guvernatorul a vorbit și despre stadiul planului de management al Rezervației Biosferei Delta Dunării.

„Planul de management a fost discutat cu domnul ministru Mircea Fechet, inclusiv la Tulcea. Noi am înaintat planul de management către minister încă de la sfârșitul mandatului domnului ministru. Înțeleg că este nevoie de un nou grup de lucru. Doamna ministru a delegat o consilieră să se ocupe de acest plan de management”, a declarat Bulete.

Documentul este în curs de actualizare pentru a respecta noile criterii impuse.

„Încercăm să-l refacem conform noilor criterii pe care trebuie să le îndeplinească planul de management. Încercăm zilele acestea să-l retrimitem din nou pentru a fi pus în dezbatere publică și să dăm drumul la acest plan de management, care să ne ajute în mod real în administrarea Rezervației Biosferei Delta Dunării”, a spus guvernatorul.

Fără hotărâre de guvern, fără fonduri europene

Bogdan Bulete a subliniat că lipsa unui plan aprobat afectează multiple domenii: turismul, creșterea animalelor, pescuitul sau transportul de persoane.

„Sunt foarte multe elemente care trebuie raportate la o hotărâre de guvern, astfel încât să putem să le gestionăm și, mai mult, să putem să atragem fonduri europene. Pentru că este primul element pe care îl avem de bifat acolo: existența unui plan de management, astfel încât să fim eligibili”, a explicat acesta.