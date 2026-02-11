€ 5.0914
Data publicării: 14:26 11 Feb 2026

Lucruri pe care sigur nu le știai despre cazinourile online
Autor: Editor Team

cazinourile online Sursa foto: freepik.com

În România găsești foarte multe cazinouri online, iar la prima vedere par la fel. Totuși, diferențele contează. Unele platforme sunt licențiate și clare, altele sunt greu de verificat.

Dacă ești la început, e ușor să alegi în grabă, să depui bani și abia apoi să descoperi regulile. Mai bine îți iei două minute și te uiți la lucrurile de bază.

Mai jos ai câteva idei simple, explicate pe înțelesul tuturor. Te ajută să alegi mai atent, să înțelegi ce taxe pot apărea și de ce ți se cere buletinul.

În plus, îți amintește de un lucru important: jocul trebuie să rămână distracție.

Oferă posibilitatea să joci gratis

Mulți nu știu că, la unele cazinouri online, poți încerca jocurile și fără bani reali. De obicei există un mod demo. Apeși pe joc și primești un credit virtual. Învăți regulile, vezi cum arată bonusurile și îți dai seama dacă îți place, fără presiune.

În plus, uneori găsești promoții cu rotiri gratuite sau un mic bonus fără depunere. Înainte să te bucuri, citește condițiile: uneori trebuie să rulezi câștigul înainte de retragere.

Folosește jocul gratuit ca să te obișnuiești cu platforma și cu regulile. Vezi dacă totul este clar și ușor de folosit.

Pot fi, sau nu, licențiate

Nu orice cazinou online are voie să funcționeze legal în România.

Un operator licențiat este supravegheat și trebuie să respecte reguli. Un site nelicențiat îți poate crea probleme: de la retrageri întârziate până la lipsa unui suport real.

De aceea, înainte să îți faci cont, verifică licența. E un pas mic, dar te poate feri de multe bătăi de cap.

Ca să afli dacă un cazinou online are licență, poți face două verificări rapide:

·        Verifică lista operatorilor licențiați pe site-ul oficial ONJN.

·        Uită-te dacă numărul licenței este afișat pe site, de obicei în subsol (footer), lângă datele firmei.

Dacă nu găsești informațiile sau par ascunse, e un semn de întrebare. Mai bine alegi un operator care spune clar cine este, ce licență are și ce reguli aplică.

Implică plata taxelor și impozitelor

Mulți jucători află prea târziu că în jurul jocurilor de noroc există taxe. Nu e ceva „misterios”, dar trebuie să știi din timp ca să nu ai surprize.

În practică, pot apărea costuri la depuneri și impozit la retrageri, în funcție de sumele câștigate. De regulă, platforma reține automat ce este necesar, iar tu vezi sumele direct în cont.

La depuneri, multe platforme aplică o taxă de 2% (numită des „taxa de viciu”). Uneori o vezi separat, alteori operatorul o suportă și tu nu o simți direct. Important este să verifici suma care intră efectiv în cont după depunere.

La retrageri, impozitul se aplică pe trepte și se calculează pe fiecare retragere.

Până la 10.000 lei, este 4%. Peste acest prag, impozitul crește, iar platforma îl reține automat. Exemplu: la o retragere de 5.000 lei, impozitul este 200 lei.

Impun verificarea identității

Un alt detaliu important: majoritatea cazinourilor online îți cer să îți confirmi identitatea. Nu e ca să te încurce, ci ca să respecte legea și să protejeze conturile.

Ca să te înregistrezi, trebuie să ai minimum 18 ani. Dacă ești minor, nu ar trebui să poți juca. De obicei ți se cere un document de identitate și, uneori, o dovadă că ești tu (de exemplu un selfie). Unele platforme pot solicita și confirmarea metodei de plată, ca să evite fraudele.

Procedura este, în general, simplă: încarci poze clare cu buletinul și completezi datele corect. Asigură-te că numele din cont, numele de pe card și numele din acte sunt aceleași.

Dacă nu faci verificarea, pot apărea blocaje. De exemplu, poți juca, dar nu vei putea retrage banii sau îți poate fi cerută verificarea exact când ai nevoie de ea.

Cel mai bine este să o faci din timp, când îți faci contul.

Jocul responsabil este esențial

Jocurile de noroc ar trebui să fie doar o formă de distracție. Stabilește un buget și o limită de timp. Când le atingi, te oprești, chiar dacă „mai vrei o rundă”.

Dacă simți că nu te mai oprești, ia o pauză. Folosește limitele din cont sau opțiunea de autoexcludere.

E mai sănătos să te oprești la timp decât să repari după aceea o problemă serioasă.

cazino
cazinou online
jocuri de noroc
