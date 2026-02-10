€ 5.0910
DCNews Stiri Nu a contat că lucrările modernizau comuna, primarul își voia partea. DNA acuză un edil din Botoșani că-și executa sarcinile doar pe mită
Data publicării: 11:02 10 Feb 2026

Nu a contat că lucrările modernizau comuna, primarul își voia partea. DNA acuză un edil din Botoșani că-și executa sarcinile doar pe mită
Autor: Roxana Neagu

bani lei bancnote portofel leu ron cheltuieli facturi investitii (3) Sursa foto: Agerpres

Primarul din Botoșani, Eugen Nechita, este acuzat că a cerut 200.000 de lei pentru a-și îndeplini atribuțiile de serviciu față de o societate care dezvolta comuna prin modernizarea unor drumuri, refacerea unui pod, construirea și dotarea unui centru de zi pentru copii și a unuia pentru vârstnici.

”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului NECHITA EUGEN, primar al comunei Drăgușeni, jud. Botoșani, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (2 acte materiale).

În rechizitoriul procurorilor se arată că, în cauză, există probe din care rezultă următoarea stare de fapt:

În perioada octombrie 2024 – februarie 2025, la intervale diferite de timp, inculpatul Nechita Eugen, în calitate de primar al comunei Drăgușeni, ar fi pretins cu titlu de mită, de la administratorul unei societăți comerciale (martor în cauză), suma totală de 200.000 lei, din care ar fi primit efectiv, în trei tranșe, suma de 90.000 lei, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu referitoare la efectuarea plăților aferente unor contracte aflate în derulare.

Nu a contat că lucrările modernizau comuna, primarul își voia partea

În calitatea menționată, inculpatul Nechita Eugen ar fi încheiat, în perioada 2023 – 2024, cu societatea administrată de martor, mai multe contracte de achiziții publice având ca obiect modernizarea unor drumuri, refacerea unui pod, construirea și dotarea unui centru de zi pentru copii, precum și construirea și operaționalizarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice, în valoare totală de 17.332.556 lei, fără TVA.

Sumele de bani menționate anterior ar fi fost pretinse și primite de inculpatul Nechita Eugen în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în atribuțiile sale de serviciu referitoare la executarea contractelor sus-menționate, cum ar fi: aprobarea situațiilor de lucrări, verificarea conformității lucrărilor executate și aprobarea efectuării plăților.

În cauză, procurorii au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unui teren aflat în proprietatea inculpatului Nechita Eugen.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis spre judecare la Tribunalul Botoșani, cu propunerea de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză” arată DNA, într-un comunicat de presă. 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

primar
mita
dna
