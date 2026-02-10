€ 5.0910
DCNews Stiri Un român a fost prins cu 100 kg de cocaină în Italia: Captura este de 3 milioane de euro
Data publicării: 09:43 10 Feb 2026

Un român a fost prins cu 100 kg de cocaină în Italia: Captura este de 3 milioane de euro
Autor: Tiberiu Vasile

Un român a fost prins cu 100 kg de cocaină în Italia: Captura este de 3 milioane de euro Droguri. Foto: Unsplash

Un șofer român a fost reținut în Italia după ce polițiștii au descoperit aproximativ 100 de kilograme de cocaină ascunse într-un TIR.

Un român a fost prins cu 100 kg de cocaină în Italia, după un control de rutină care s-a transformat rapid într-o captură majoră pentru poliția italiană. Drogurile, estimate la 3 milioane de euro, erau transportate într-un TIR și au fost descoperite într-o parcare din regiunea Toscana.

O oprire suspectă a atras atenția poliției

Intervenția a avut loc într-o zonă industrială, unde șoferul român oprise fără o explicație clară. Comportamentul său agitat i-a pus pe gânduri pe agenți, care au decis să verifice atât documentele, cât și marfa transportată. Bărbatul nu a reușit să justifice motivul opririi în acel loc, potrivit RAI News, iar suspiciunile au crescut rapid.

Deși, oficial, transportul consta în îngrășăminte destinate sudului Italiei, ceva nu se lega. Controlul a fost extins, iar la fața locului a fost adus câinele specializat al echipajului.

Drogurile erau ascunse în transportul declarat legal

Reacția patrupedului a fost imediată. Semnalul dat de câine a dus la verificări amănunțite ale încărcăturii, unde polițiștii au descoperit 100 de pachete de cocaină aproape pură, cu o greutate totală de aproximativ 100 de kilograme.

În acel moment, cazul a trecut de la un simplu control rutier la o operațiune antidrog de amploare. Românul prins cu 100 kg de cocaină în Italia a fost reținut pe loc, iar TIR-ul a fost confiscat.

Ancheta vizează o rețea de trafic de droguri

Autoritățile italiene au demarat o investigație pentru a stabili proveniența drogurilor și destinația finală a transportului. Ancheta urmărește inclusiv posibile legături cu rețele de trafic internațional, având în vedere cantitatea mare și nivelul ridicat de puritate al substanței confiscate.

Potrivit anchetatorilor, captura de 3 milioane de euro se numără printre cele mai semnificative realizate recent în această zonă a Italiei.

Controale mai dure pe rutele de transport

Cazul apare într-un context în care autoritățile italiene au intensificat verificările pe principalele rute de transport, în încercarea de a limita traficul de droguri. Descoperirea celor 100 kg de cocaină confirmă faptul că grupările criminale continuă să folosească transporturile comerciale ca paravan pentru activități ilegale, conform RAI News.

CITEȘTE ȘI: Român judecat în Germania pentru agresiune sexuală asupra unei fetițe: A încercat să o convingă să consume cocaină înainte de abuz
 

