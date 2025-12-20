€ 5.0896
DCNews Stiri Razie antidrog în Italia: Confiscări masive de droguri și sute de arestați
Data publicării: 20:44 20 Dec 2025

Razie antidrog în Italia: Confiscări masive de droguri și sute de arestați
Autor: Tiberiu Vasile

Razie antidrog în Italia: Confiscări masive de droguri și sute de arestați Foto: Unsplash
 

Autoritățile italiene au desfășurat o razie antidrog de amploare, soldată cu sute de arestări și confiscarea unei cantități semnificative de narcotice.

Sute de persoane au fost arestate şi circa 1,4 tone metrice de droguri au fost confiscate în timpul unei ample razii antidrog în mai multe oraşe italiene, informează sâmbătă ANSA şi dpa.

Operaţiunea s-a soldat cu 384 de arestări şi au fost confiscate 35 de kilograme de cocaină, 1.370 de kilograme de produse din canabis şi un kilogram de heroină.

Au fost verificate peste 300 de magazine care comercializează produse pe bază de canabis

De asemenea, anchetatorii din cadrul forţelor mobile de intervenţie mobilizate în toată Italia au găsit 41 de arme de foc, 80 de arme cu lamă şi peste 300.000 de euro (351.386 de dolari) în numerar; banii sunt consideraţi a fi încasări din traficul de droguri.

Totodată, au fost verificate peste 300 de magazine care comercializează produse pe bază de canabis, iar cinci dintre ele din trei oraşe diferite au fost închise, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Europa va supraveghea traficanții de droguri din spațiu folosind cei mai noi sateliți și drone
 

italia
antidrog
arestari
