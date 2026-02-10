Investiții la Liceul Tehnologic "Simion Mehedinți" din Galați

"Sunt locuri unde școala înseamnă mai mult decât lecții. Înseamnă siguranță, răbdare și șansa fiecărui copil de a-și găsi drumul.

Un astfel de loc este Liceul Tehologic "Simion Mehedinți" din Galați, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean, care oferă sprijin și formare pentru aproximativ 200 de elevi cu cerințe educaționale speciale, cu vârste între 15 și 23 de ani.

Pentru ca acești tineri să poată învăța în condiții sigure și decente, Consiliul Județean Galați a alocat peste 350.000 de lei pentru ample lucrări de întreținere, care cuprind repararea acoperișului clădirii, înlocuirea elementelor de șarpantă deteriorate, montarea unei învelitori noi, precum și instalarea unor noi jghiaburi și burlane.

În această unitate de învățământ, elevii sunt școlarizați în învățământ profesional, liceal și postliceal special, pe șase domenii de calificare, menite să sprijine integrarea socio-profesională a tinerilor.

Continuăm să investim pentru că educația copiilor cu nevoi speciale înseamnă responsabilitate, continuitate și fapte concrete. Pentru că ne pasă", a tinut să precizeze președintele PSD Galați.