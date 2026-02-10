€ 5.0910
|
$ 4.2740
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0910
|
$ 4.2740
 
DCNews Stiri Social Investiții la Liceul Tehnologic "Simion Mehedinți" din Galați
Data publicării: 08:55 10 Feb 2026

Investiții la Liceul Tehnologic "Simion Mehedinți" din Galați
Autor: Crişan Andreescu

Scoala Foto: Facebook Costel Fotea

Acoperiș nou și condiții mai bune de studiu la Liceul Tehnologic "Simion Mehedinți" din Galați, a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean.

"Sunt locuri unde școala înseamnă mai mult decât lecții. Înseamnă siguranță, răbdare și șansa fiecărui copil de a-și găsi drumul.

Un astfel de loc este Liceul Tehologic "Simion Mehedinți" din Galați, instituție aflată în subordinea Consiliului  Județean, care oferă sprijin și formare pentru aproximativ 200 de elevi cu cerințe educaționale speciale, cu vârste între 15 și 23 de ani.

 Pentru ca acești tineri să poată învăța în condiții sigure și decente, Consiliul Județean Galați a alocat peste 350.000 de lei pentru ample lucrări de întreținere, care cuprind repararea acoperișului  clădirii, înlocuirea elementelor de șarpantă deteriorate, montarea unei învelitori noi, precum și instalarea unor noi jghiaburi și burlane.

 În această unitate de învățământ, elevii sunt școlarizați în învățământ profesional, liceal și postliceal special, pe șase domenii de calificare, menite să sprijine integrarea socio-profesională a tinerilor.

Continuăm să investim pentru că educația copiilor cu nevoi speciale înseamnă responsabilitate, continuitate și fapte concrete. Pentru că ne pasă", a tinut să precizeze președintele PSD Galați. 


Vezi și: Galați: Start în depunerea de proiecte prin Programul Tranziție Justă

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 15 minute
Cremă de zahăr ars reinventată: fără cuptor și fără ouă
Publicat acum 2 ore si 20 minute
Președintele Columbiei, Gustavo Petro, spune că a scăpat de o tentativă de asasinat
Publicat acum 2 ore si 26 minute
Psihologii lămuresc confuzia dintre chimie și compatibilitate în cuplu. Structura invizibilă care susține relația  
Publicat acum 2 ore si 29 minute
Podul dintre SUA și Canada, subiect de dispută între Trump și Carney. Ce își dorește liderul american
Publicat acum 2 ore si 44 minute
JO 2026 - Slovenia câștigă aurul la sărituri cu schiurile pe echipe mixte, România termină pe 12
 
Cele mai citite știri
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close