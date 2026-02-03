€ 5.0959
Data publicării: 09:45 03 Feb 2026

Curiozități și recorduri din istoria Jocurilor Olimpice de iarnă
Autor: Dana Mihai

Curiozități și recorduri din istoria Jocurilor Olimpice de iarnă Jocurile Olimpice de Iarna Foto Rol Ilustrativ. Sursa Foto: Agerpres

Prima ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă s-a desfăşurat la Chamonix, Franţa, sub denumirea iniţială de "Săptămâna internaţională a sporturilor de iarnă", conform olympics.com.

  • Ediţiile din anii 1940 şi 1944 ale Jocurilor Olimpice de iarnă au fost anulate din cauza celui de-Al Doilea Război Mondial.

  • În februarie 1964, temperaturile de la Innsbruck au depăşit media sezonului, astfel încât peste trei mii de soldaţi austrieci au fost mobilizaţi pentru a transporta blocuri de zăpadă şi gheaţă de pe munte cu elicoptere şi camioane, pentru a salva concursurile de bob şi schi alpin.

Separarea Jocurilor Olimpice de vară și iarnă

  • Până în 1992, ambele ediţii ale Jocurilor Olimpice, de vară şi de iarnă, au avut loc în acelaşi an. Din 1994, începând cu ediţia Jocurilor Olimpice de iarnă de la Lillehammer, Norvegia, Jocurile Olimpice de iarnă sunt decalate cu doi ani faţă de cele de vară.

  • În 2022, Beijing a devenit primul oraş din istorie care a găzduit atât Jocurile Olimpice de vară (2008), cât şi pe cele de iarnă.

  • Singura medalie olimpică obţinută de sportivii români la sporturile de iarnă a fost cea de bronz, la bob 2 persoane. Cei care au scris istorie pentru ţara noastră sunt Ion Panţuru şi Nicolae Neagoe, la ediţia din 1968, de la Grenoble, arată cosr.ro.

  • SUA sunt singura ţară care a câştigat cel puţin o medalie de aur la fiecare ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă.

  • Norvegia domină clasamentul pe naţiuni, cu 405 medalii în total, dintre care 148 de aur şi 134 de argint. Este urmată de SUA, cu 330 de medalii în total, dintre care 114 de aur şi 121 de argint, şi de Germania, cu 267 de medalii, dintre care 105 de aur şi 97 de argint, potrivit olympics.com.

Primul campion olimpic de iarnă

  • Primul campion olimpic al Jocurilor hibernale a fost americanul Charles Jewtraw, la proba de patinaj viteză pe 500 m.

  • Cele mai multe medalii obţinute de o persoană care a participat la JO de iarnă au fost câştigate de norvegianca Marit Bjorgen, "regina schiului fond". A participat la cinci ediţii între 2002-2018 şi a obţinut 15 medalii, dintre care 8 de aur.

  • Cel mai medaliat sportiv în cadrul JO de iarnă este norvegianul Ole Einar Bjorndalen, cu 14 medalii, dintre care 8 de aur, la biatlon. A participat la şase ediţii, între 1994 şi 2014.

  • Atleta Ireen Wust, din Ţările de Jos, deţine 13 medalii, dintre care 6 de aur, la patinaj viteză.

  • Americanul Eddie Eagan este singurul atlet care a cucerit câte o medalie de aur atât la JO de vară (în 1920, la box), cât şi la cele de iarnă (în 1932, la bob), arată usopm.org.

  • Cea mai tânără persoană medaliată cu aur la Olimpiada de iarnă este Kim Yun-Mi, din Coreea de Sud. În 1994, la Lillehammer, avea 13 ani şi 83 de zile când a câştigat, cu echipa, proba de patinaj viteză (short track).

  • La individual, cea mai tânără persoană medaliată cu aur este Tara Lipinski, din SUA. În 1998, la Nagano, la momentul cuceririi aurului la patinaj artistic, avea 15 ani şi 253 de zile.

Citește și: JO de Iarnă 2026, 4 ceremonii de deschidere. Ce sportivi poartă drapelul României

  • Cea mai tânără persoană care a participat la Olimpiada hibernală este britanica Cecilia Colledge. La ediţia din 1932, când a concurat la proba de patinaj artistic, avea 11 ani şi 73 de zile.

  • Britanicul Robin Welsh este cel mai în vârstă campion olimpic la Jocurile Olimpice de iarnă, după ce a cucerit aurul olimpic împreună cu echipa ţării sale la curling, în 1924, la vârsta de 54 de ani şi 101 zile, punctează topendsports.com.

  • Cel mai în vârstă medaliat olimpic şi, totodată, cel mai vârstnic participant din istoria JO de iarnă este suedezul Carl August Kronlund, medaliat cu argint în 1924. La acel moment avea 58 de ani şi 158 de zile.

  • Atât câinii, cât şi caii au participat la Jocurile Olimpice de iarnă, în probe demonstrative. Astfel, în 1928 a fost organizată o competiţie de skijoring, în care o persoană pe schiuri este trasă pe zăpadă de un cal. În 1932 a fost organizată o cursă de sănii trase de câini. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

