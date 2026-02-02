Incendiu într-un apartament de pe strada Popovici Nicolae, sector 5. Un bărbat cu arsuri, transportat la Universitar

Din apartamentul în cauză a fost evacuată o persoană cu arsuri, în grija echipajelor medicale.

UPDATE: Un bărbat cu arsuri a fost transportat la Spitalul Universitar de Urgență București.

UPDATE: Incendiul este lichidat, s-a manifestat într-un apartament, pe o suprafață de aproximativ 15 mp. Din blocul în cauză au fost evacuate 30 de persoane.

Știrea inițială:

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs într-un apartament pe strada Popovici Nicolae, sector 5.

Incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum într-un apartament de la nivelul etajului 3. Casa scării este inundată cu fum. Au fost constituite echipe de căutare-salvare în vederea identificării și evacuării persoanelor posibil surprinse.

Pentru gestionarea situației de urgență intervenim cu: 4 autospeciale de stingere, 1 autospecială de intervenție și salvare la înălțime, 1 autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, 3 echipaje SMURD și, în sprijin, 1 echipaj SABIF”, a transmis ISU.