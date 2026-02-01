Taxa de acces pentru turiști la Fontana di Trevi, Roma, a intrat în vigoare. Cât costă biletul

Fontana din Trevi este o capodoperă, situată în Roma, din secolul al XVIII-lea. Atrage anual milioane de vizitatori, iar de acum turiștii trebuie să achite un bilet de intrare de doi euro, scrie Le Figaro.

Autoritățile afirmă că această taxă de intrare are drept scop de a limita aglomerația. Peste 30.000 de vizitatori pe zi sunt în sezonul de vârf.

Bilet de 2 euro

Această hotărâre din anul 2024 și anunțată oficial în decembrie de primarul Romei, Roberto Gualtieri, este parte dintr-o politică amplă de reglementare a fluxurilor turistice, dar și de conservare a patrimoniului.

Accesul în zona aflată imediat în vecinătatea fântânii, în special treptele care mărginesc bazinul, unde turiștii aruncă o monedă și își pun o dorință, este acum contra cost. Biletele se vând între orele 09 - 22 și costă 2 euro.

Piazza di Trevi accesibilă gratuit

Piazza di Trevi este în continuare accesibilă, în mod gratuit pentru toți, iar fântâna poate fi admirată din exteriorul zonei închise.

Aproximativ nouă milioane de turiști au vizitat zona din jurul sitului între 1 ianuarie și 8 decembrie 2025.

Cine mai are acces gratuit

Accesul gratuit este pentru rezidenții din Roma și zona metropolitană, copiii cu vârsta sub cinci ani, precum și pentru persoanele cu dizabilități și însoțitorii acestora.

Totodată, în Roma, municipalitatea vrea să implementeze numeroase măsuri asemănătoare pentru a gestiona mai bine vizitele turistice în centrul istoric. Astfel, se dorește aplicarea unor măsuri similare la alte cinci situri ce erau până acum erau gratuite, respectiv Vila lui Maxentius, Muzeul Napoleonian, Muzeul Giovanni Barracco, Muzeul Carlo Bilotti și Muzeul Pietro Canonica, cu bilete la prețul fix de cinci euro.

Administrația locală spune că estimează că aceste măsuri ar putea aduce aproape 6.5 milioane de euro pe an.

