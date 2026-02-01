€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Stiri Taxa de acces pentru turiști la Fontana di Trevi, Roma, a intrat în vigoare. Cât costă biletul
Data publicării: 10:42 01 Feb 2026

Taxa de acces pentru turiști la Fontana di Trevi, Roma, a intrat în vigoare. Cât costă biletul
Autor: Andrei Itu

Fontana di Trevi Fontana di Trevi - Freepik

Începând de azi, 1 februarie 2026, se plătește o taxă pentru a avea acces la Fontana di Trevi din Roma.

Fontana din Trevi este o capodoperă, situată în Roma, din secolul al XVIII-lea. Atrage anual milioane de vizitatori, iar de acum turiștii trebuie să achite un bilet de intrare de doi euro, scrie Le Figaro.

 Autoritățile afirmă că această taxă de intrare are drept scop de a limita aglomerația. Peste 30.000 de vizitatori pe zi sunt în sezonul de vârf.

Bilet de 2 euro

Această hotărâre din anul 2024 și anunțată oficial în decembrie de primarul Romei, Roberto Gualtieri, este parte dintr-o politică amplă de reglementare a fluxurilor turistice, dar și de conservare a patrimoniului.

Accesul în zona aflată imediat în vecinătatea fântânii, în special treptele care mărginesc bazinul, unde turiștii aruncă o monedă și își pun o dorință, este acum contra cost. Biletele se vând între orele 09 - 22 și costă 2 euro.

Piazza di Trevi accesibilă gratuit 

Piazza di Trevi este în continuare accesibilă, în mod gratuit pentru toți, iar fântâna poate fi admirată din exteriorul zonei închise.

Aproximativ nouă milioane de turiști au vizitat zona din jurul sitului între 1 ianuarie și 8 decembrie 2025.

Cine mai are acces gratuit

Accesul gratuit este pentru rezidenții din Roma și zona metropolitană, copiii cu vârsta sub cinci ani, precum și pentru persoanele cu dizabilități și însoțitorii acestora.

Totodată, în Roma, municipalitatea vrea să implementeze numeroase măsuri asemănătoare pentru a gestiona mai bine vizitele turistice în centrul istoric. Astfel, se dorește aplicarea unor măsuri similare la alte cinci situri ce erau până acum erau gratuite, respectiv Vila lui Maxentius, Muzeul Napoleonian, Muzeul Giovanni Barracco, Muzeul Carlo Bilotti și Muzeul Pietro Canonica, cu bilete la prețul fix de cinci euro.

Administrația locală spune că estimează că aceste măsuri ar putea aduce aproape 6.5 milioane de euro pe an.

Vezi și - Fontana di Trevi, în suferință. Turiștii, un real pericol

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

fontana di trevi
taxa fontana di trevi
roma
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Prețurile record la aur îi fac pe chinezi să ia cu asalt automatele care schimbă bijuteriile în bani / Video
Publicat acum 36 minute
De ce ne certăm pe lucruri mici. Ce ascunde conflictul în cuplu
Publicat acum 39 minute
Noi negocieri directe între Ucraina, Rusia și SUA. Zelenski: „Dorim o încheiere reală și demnă a războiului”
Publicat acum 44 minute
Consilierul unui premier din UE își dă demisia după acuzații explozive în dosarul Epstein
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Democrații câștigă alegerile anticipate din Texas. Probleme pentru Trump
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 30 Ian 2026
Românii care primesc 50% reducere la impozit. Decizia luată de Guvern: ce se întâmplă cu cei care au plătit deja
Publicat pe 30 Ian 2026
Țara care era în groapă mai rău decât România și a renăscut. Claudiu Năsui: Nu s-a mai întâmplat în istorie așa ceva. Va fi un exemplu pentru toate statele
Publicat pe 31 Ian 2026
El este Mariano Barbacid, speranța din Spania pentru întreaga lume: Tocmai a descoperit tratamentul pentru cancerul de pancreas
Publicat pe 30 Ian 2026
A murit actrița Catherine O'Hara, mama lui Kevin din Singur Acasă
Publicat pe 31 Ian 2026
Orice ar face un ministru USR nu va fi dat afară. Bogdan Chirieac: Cine este, de fapt, Ilie Bolojan
 
rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Ar trebui interzis și-n România accesul la rețelele sociale copiilor sub 16 ani?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close