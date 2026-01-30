Țara unde un cuplu a fost biciuit în public de 140 de ori deoarece a băut alcool și a întreținut relații intime în afara căsătoriei

Tânăra de 21 de ani a leșinat în timpul pedepsei publice de flagelare din provincia indoneziană Aceh. În timp ce plângea, trei femei ofițer au lovit-o pe rând cu un baston de ratan. După ce s-a prăbușit, ea a fost dusă de pe scenă de către polițiste la o ambulanță, potrivit BBC.

Cuplul a fost biciuit joi, alături de alte patru persoane, inclusiv un ofițer din cadrul forțelor de poliție islamice. Ei au fost găsiți vinovați de încălcarea Sharia.

O pedeapsă obișnuită pentru încălcarea legii islamice în Aceh

Flagelarea este o pedeapsă obișnuită pentru încălcarea legii islamice Sharia în Aceh. Este o regiune conservatoare din punct de vedere religios, chiar dacă practica a atras mult timp critici din partea grupurilor pentru drepturile omului, ce o consideră crudă.

100 de lovituri de bici pentru act sexual în afara căsătoriei

Potrivit Codului penal islamic din Aceh, relațiile intime în afara căsătoriei se pedepsesc cu 100 de lovituri de nuia, iar consumul de alcool se pedepsește cu 40 de lovituri.

