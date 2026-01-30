€ 5.0961
DCNews Stiri Țara unde un cuplu a fost biciuit în public de 140 de ori deoarece a băut alcool și a întreținut relații intime în afara căsătoriei
Data publicării: 15:38 30 Ian 2026

Țara unde un cuplu a fost biciuit în public de 140 de ori deoarece a băut alcool și a întreținut relații intime în afara căsătoriei
Autor: Andrei Itu

abuzata_86777300 Foto: Kat Jayne - Pexels

Un cuplu a încalcat Sharia, legea religioasă islamică, și a fost bătut cu nuiaua de 140 de ori pentru că a întreținut relații sexuale în afara căsătoriei și a consumat alcool.

Tânăra de 21 de ani a leșinat în timpul pedepsei publice de flagelare din provincia indoneziană Aceh. În timp ce plângea, trei femei ofițer au lovit-o pe rând cu un baston de ratan. După ce s-a prăbușit, ea a fost dusă de pe scenă de către polițiste la o ambulanță, potrivit BBC.

Cuplul a fost biciuit joi, alături de alte patru persoane, inclusiv un ofițer din cadrul forțelor de poliție islamice. Ei au fost găsiți vinovați de încălcarea Sharia.

Vezi și - Liderul islamist care spunea că România trebuie să treacă la islam, condamnat la închisoare pe viață

O pedeapsă obișnuită pentru încălcarea legii islamice în Aceh

Flagelarea este o pedeapsă obișnuită pentru încălcarea legii islamice Sharia în Aceh. Este o regiune conservatoare din punct de vedere religios, chiar dacă practica a atras mult timp critici din partea grupurilor pentru drepturile omului, ce o consideră crudă.

100 de lovituri de bici pentru act sexual în afara căsătoriei

Potrivit Codului penal islamic din Aceh, relațiile intime în afara căsătoriei se pedepsesc cu 100 de lovituri de nuia, iar consumul de alcool se pedepsește cu 40 de lovituri.

Vezi și - Ce au pățit două românce în Bali: „Nu mergeți la poliție că nu o să facă nimic”
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

legea sharia
cuplu
indonezia
