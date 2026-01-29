NASA descoperă o nouă planetă „remarcabil de asemănătoare cu Pământul” în sistemul solar

Într-un sistem solar foarte îndepărtat, NASA a descoperit o planetă despre care consideră că „ar putea fi remarcabil de similară cu Pământul”, deși ar trebui să vă îmbrăcați bine dacă ați vizita-o vreodată.

Orbită apropiată de cea a Pământului și structură stâncoasă

La aproximativ 146 de ani-lumină distanță se află o planetă care orbitează în jurul unei stele asemănătoare Soarelui nostru, iar NASA a sugerat că există unele caracteristici ale acestei planete care indică faptul că ar putea fi similară cu Pământul.

Una dintre ele este că orbita planetei pare să fie oarecum similară cu a noastră, astfel încât ar părea că îi ia aproximativ un an din timpul nostru pentru a completa o rotație în jurul stelei din centrul propriului sistem solar, fiind, de asemenea, posibil să fie o „planetă stâncoasă”, conform Ladbible.

Un alt aspect foarte încurajator este că această planetă, denumită în prezent Planet HD 137010 b, ar putea avea norocul de a exista chiar în limitele „zonei locuibile” a stelei sale.

„Zona locuibilă” este uneori denumită și „zona Goldilocks” și se referă la planetele care nu sunt nici prea aproape, nici prea departe de steaua lor, astfel încât, în condițiile unei atmosfere adecvate, să se poată forma apă lichidă.

O planetă extrem de rece, la limita zonei locuibile

În primul rând, se află la 146 de ani-lumină distanță, așa că șansele de a ajunge acolo sunt foarte mici, cel puțin până când vom dezvolta un sistem de călătorie care ar fi mai potrivit pentru Star Trek.

În al doilea rând, această planetă se află chiar la marginea zonei, iar steaua în jurul căreia orbitează, HD 137010, nu este la fel de fierbinte sau de strălucitoare ca iubitul nostru Soare, astfel încât condițiile de pe această planetă îndepărtată sunt probabil mult mai reci.

NASA estimează că temperatura la suprafață nu depășește probabil -68 °C, ceea ce înseamnă că este mai rece decât suprafața planetei Marte, care are o temperatură de -65 °C.

Șanse incerte de a susține viața

Un studiu asupra planetei îi acordă o șansă de 50-50% de a se afla în „zona locuibilă”, astfel încât informații suplimentare ne-ar putea spune că această lume este aproape, dar nu chiar în locul potrivit pentru a susține viața.

Sunt necesare mai multe studii asupra planetei pentru a afla mai multe detalii despre ea și pentru a determina cât de asemănătoare este cu Pământul, deoarece în prezent se află foarte departe și pare să fie extrem de rece.

O veste ceva mai pozitivă legată de această descoperire este că, dacă atmosfera planetei conține mai mult dioxid de carbon decât Pământul, condițiile reale de la suprafață ar putea fi umede și ar putea susține viața.

Dar fără lumina și căldura unei stele, acestea nu sunt candidate bune pentru descoperirea vieții sau a condițiilor similare celor de pe Pământ.