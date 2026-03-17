Data actualizării: 18:28 17 Mar 2026 | Data publicării: 18:18 17 Mar 2026

FOTO - Moartea unei stele a fost fotografiată spectaculos de telescoapele Hubble şi Euclid
Autor: Andrei Itu

Telescoapele Hubble şi Euclid au fotografiat inelele strălucitoare distorsionate de gaz albastru, portocaliu şi roşu, în timp ce se îndepărtează de steaua pe moarte din centrul Nebuloasei Ochi de Pisică.

Telescoapele Hubble și Euclid au fotografiat inelele colorate de gaz care se îndepărtează de steaua în moarte din centrul Nebuloasei Ochi de Pisică (NGC 6543), potrivit Live Science.

Ce este "Ochiul de Pisică"

"Ochiul de Pisică" este o nebuloasă, aflată la aproape 4.300 de ani-lumină de Pământ. Este un nor de gaz strălucitor în expansiune expulzat de o stea cu masă mică spre medie, ce a ajuns în etapele finale ale vieţii sale.

Față de stelele mai masive, care mor în explozii violente de supernove, steaua centrală şi-a dat la o parte uşor straturile exterioare în spaţiu. Au generat o serie de "cortine" frumoase şi complexe de gaz.

Aceste imagini spectaculoase au fost create utilizând observaţii de la Telescopul Spaţial Hubble şi de la Telescopul Spaţial Euclid al Agenţiei Spaţiale Europene (ESA).

Imaginea cu câmp larg a lui Euclid, surprinsă în lumină vizibilă şi infraroşie apropiată, arată arcuri slabe şi filamente delicate de gaz ce înconjoară regiunea centrală luminoasă. Se crede că aceste structuri subțiri au fost expulzate înainte ca straturile exterioare, care au format nebuloasa principală, să se desprindă, fiind o fază anterioară a morții stelei

Hubble a surprins detaliile fine ale regiunii centrale luminoase a nebuloasei. Imaginea a fost făcută folosind lumina vizibilă.  Arată o stea moartă, însă încă luminoasă, înconjurată de bule albe şi bucle albastre de gaz. 

FOTO

Telescopul Hubble a arătat detalii și mai complexe din inima nebuloasei

Utilizând instrumentul Advanced Camera for Surveys, Hubble a arătat detalii şi mai fine şi mai complexe din inima nebuloasei. A fost arătat inclusiv complexitatea bulelor de gaz şi a structurilor filamentare delicate încorporate în aceste bule.

Aceste detalii mai servesc ca fiind o "înregistrare fosilă" a nebuloasei, potrivit unei declaraţii ESA. Fiecare bulă de gaz corespunde unui episod de pierdere de masă a stelei pe moarte.

În timp ce Hubble arată detaliile fără precedent ale nucleului strălucitor al stelei pe moarte şi ale împrejurimilor sale imediate, Euclid surprinde arcurile slabe şi filamentele colorate de gaz puţin mai departe de nebuloasă, alături de peisajul cosmic mai larg presărat cu galaxii îndepărtate. Fotografill arată împreună o imagine aproape cinematografică a actului final al unei stele pe moarte, mai notează Live Science, conform Agerpres.

