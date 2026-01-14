Telescopul spațial Hubble ar putea să se prăbușească în curând pe Pământ și să aibă un impact devastator asupra umanității

În ultimele trei decenii, Telescopul Spațial Hubble (HST) a fost unul dintre cele mai fiabile instrumente pe care le avem pentru a observa viața dincolo de planeta noastră.

Lansat în 1990, acest dispozitiv ne-a învățat deja foarte multe, de la confirmarea existenței găurilor negre supermasive în centrul galaxiilor, până la descoperirea lunilor lui Pluto, Nix și Hydra.

35 de ani pe orbită, peste 1,3 milioane de observații

În ultimii 35 de ani, Hubble a efectuat peste 1,3 milioane de observații în timp ce se deplasa pe orbita joasă a Pământului cu o viteză de aproximativ 28.000 km/h.

Deși telescopul continuă să furnizeze NASA date științifice utile, capacitățile lui Hubble nu mai sunt ceea ce erau odată, după ce unele dintre componentele sale hardware, cum ar fi giroscoapele care îl ajută să se orienteze, s-au uzat. Dar vechiul telescop încă mai are viață.

Cu toate acestea, telescopul se confruntă cu o problemă foarte reală, care ar putea să-l aducă înapoi pe Pământ în curând, dacă oamenii de știință nu iau măsuri rapid. Cel mai mare obstacol al telescopului Hubble în acest moment este gravitația, deoarece rezistența atmosferică continuă să tragă dispozitivul mai jos, spre planeta noastră.

Citește și: Noi informații despre univers arătate de cel mai performant telescop spațial

Ce urmează pentru Hubble

Deși oamenii de știință de la NASA au intervenit deja în mai multe rânduri pentru a readuce telescopul la poziția inițială pe orbita joasă a Pământului, anterior au folosit astronauții care vizitau naveta spațială, retrasă din uz în 2009, pentru a impulsiona orbita telescopului Hubble.

„Odată ce astronauții au finalizat toate sarcinile de întreținere printr-o serie de ieșiri în spațiu de trei până la cinci zile, controlorii STOCC și Centrul de Control al Misiunii Johnson au pregătit telescopul pentru lansare”, a explicat anterior NASA. „Adesea, acest lucru a implicat și utilizarea propulsoarelor navetei pentru a transporta Hubble pe o orbită puțin mai înaltă, un pas care a prelungit durata de viață a telescopului, împiedicându-l să iasă din orbită în mod natural din cauza rezistenței atmosferice.”

Planul inițial era de a folosi naveta spațială pentru a recupera Hubble când acesta ajungea la sfârșitul duratei sale de viață, dar, într-o întorsătură de situație pe care nimeni nu o prevăzuse, telescopul a ajuns să supraviețuiască programului navetei spațiale.

În 2022, SpaceX a analizat planurile de lansare a unei misiuni de repoziționare a telescopului într-un spațiu mai sigur, dar ideea nu s-a concretizat niciodată.