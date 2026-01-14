€ 5.0897
|
$ 4.3658
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0897
|
$ 4.3658
 
DCNews Stiri Telescopul spațial Hubble ar putea să se prăbușească în curând pe Pământ și să aibă un impact devastator asupra umanității
Data actualizării: 23:37 14 Ian 2026 | Data publicării: 23:37 14 Ian 2026

Telescopul spațial Hubble ar putea să se prăbușească în curând pe Pământ și să aibă un impact devastator asupra umanității
Autor: Alexandra Curtache

Telescopul Hubble Sursa: Pixabay

După 35 de ani petrecuți pe orbita joasă a Pământului, Telescopul Spațial Hubble se confruntă cu una dintre cele mai mari amenințări din istoria sa: pierderea treptată a altitudinii orbitale. Fără intervenții tehnice rapide, revenirea sa spre Pământ ar putea deveni inevitabilă, cu riscuri greu de anticipat.

 

În ultimele trei decenii, Telescopul Spațial Hubble (HST) a fost unul dintre cele mai fiabile instrumente pe care le avem pentru a observa viața dincolo de planeta noastră.

Lansat în 1990, acest dispozitiv ne-a învățat deja foarte multe, de la confirmarea existenței găurilor negre supermasive în centrul galaxiilor, până la descoperirea lunilor lui Pluto, Nix și Hydra.

35 de ani pe orbită, peste 1,3 milioane de observații

În ultimii 35 de ani, Hubble a efectuat peste 1,3 milioane de observații în timp ce se deplasa pe orbita joasă a Pământului cu o viteză de aproximativ 28.000 km/h.

Deși telescopul continuă să furnizeze NASA date științifice utile, capacitățile lui Hubble nu mai sunt ceea ce erau odată, după ce unele dintre componentele sale hardware, cum ar fi giroscoapele care îl ajută să se orienteze, s-au uzat. Dar vechiul telescop încă mai are viață.

Cu toate acestea, telescopul se confruntă cu o problemă foarte reală, care ar putea să-l aducă înapoi pe Pământ în curând, dacă oamenii de știință nu iau măsuri rapid. Cel mai mare obstacol al telescopului Hubble în acest moment este gravitația, deoarece rezistența atmosferică continuă să tragă dispozitivul mai jos, spre planeta noastră.

Citește și: Noi informații despre univers arătate de cel mai performant telescop spațial

Ce urmează pentru Hubble

Deși oamenii de știință de la NASA au intervenit deja în mai multe rânduri pentru a readuce telescopul la poziția inițială pe orbita joasă a Pământului, anterior au folosit astronauții care vizitau naveta spațială, retrasă din uz în 2009, pentru a impulsiona orbita telescopului Hubble.

„Odată ce astronauții au finalizat toate sarcinile de întreținere printr-o serie de ieșiri în spațiu de trei până la cinci zile, controlorii STOCC și Centrul de Control al Misiunii Johnson au pregătit telescopul pentru lansare”, a explicat anterior NASA. „Adesea, acest lucru a implicat și utilizarea propulsoarelor navetei pentru a transporta Hubble pe o orbită puțin mai înaltă, un pas care a prelungit durata de viață a telescopului, împiedicându-l să iasă din orbită în mod natural din cauza rezistenței atmosferice.”

Planul inițial era de a folosi naveta spațială pentru a recupera Hubble când acesta ajungea la sfârșitul duratei sale de viață, dar, într-o întorsătură de situație pe care nimeni nu o prevăzuse, telescopul a ajuns să supraviețuiască programului navetei spațiale.

În 2022, SpaceX a analizat planurile de lansare a unei misiuni de repoziționare a telescopului într-un spațiu mai sigur, dar ideea nu s-a concretizat niciodată. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

telescop spatial
pamant
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Franţa, Germania şi Suedia trimit soldați în Groenlanda pentru o misiune militară europeană
Publicat acum 10 minute
Explicațiile primarului privind lipsa apei calde în Capitală
Publicat acum 18 minute
Generozitate MAXIMĂ marca Piedone Jr. Apartamentele au explodat, dar impozitul nu se mai plătește!
Publicat acum 31 minute
Telescopul spațial Hubble ar putea să se prăbușească în curând pe Pământ și să aibă un impact devastator asupra umanității
Publicat acum 33 minute
Fertilizarea in vitro explicată de dr. Erna Stoian (SANADOR): Mituri, etape și șanse reale
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Ian 2026
Coaliția fierbe: PNL ar vrea alt premier, PSD se gândește la plecare. Chirieac: Se poate și fără Bolojan. Sunt două nume de premieri 
Publicat pe 12 Ian 2026
Previziuni astrale prima jumătate a anului 2026 Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat pe 12 Ian 2026
PRO TV anunță despărțirea de „La Măruță”. Prima reacție a lui Cătălin Măruță
Publicat pe 12 Ian 2026
Ce salariu lua Cătălin Măruță la PRO TV, conform surselor
Publicat acum 11 ore si 30 minute
A murit jurnalista Nicoleta Drăgușin, la doar 46 de ani
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close