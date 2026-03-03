Avem, în sfârșit, ministru la Educație. Mihai Dimian este profesor universitar și conducător de doctorat la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și, din anul 2024, rectorul Universității. Este dublu licențiat, în matematică (1997) și fizică (2001), la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași.

Ministerul Educației nu a avut un șef de drept peste 48 de zile, dintre care 45 au fost acoperite de Bolojan prin interimat. Avem noi explicația

De ce a durat 48 de zile găsirea ministrului Educației? Există o explicație! Poate a durat atâta timp pentru că... au fost verificate doctorate, au fost analizate eventuale acuzații de plagiat... Treburi grele, nu alta. Toate aceste lucruri or fi necesitat timp. Nu cred că au căutat omul, ci i-au verificat dosarul, lucrările, trecutul academic...

Urmează ca Ilie Bolojan să facă propunerea către președintele Nicușor Dan, care trebuie să semneze decretul de numire al lui Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației.

Numirea vine la mai bine de două luni de când fostul ministru, Daniel David, și-a anunțat demisia. Funcția a fost preluată interimar de premierul Ilie Bolojan, însă interimatul acestuia în funcție a expirat în 28 februarie.

