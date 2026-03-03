Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal a validat, la 2 martie, în unanimitate, propunerea lui Mihai Dimian, profesor universitar doctor, rector al Universității 'Ștefan cel Mare' din Suceava, pentru funcția de ministru al Educației și Cercetării.
Avem, în sfârșit, ministru la Educație. Mihai Dimian este profesor universitar și conducător de doctorat la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și, din anul 2024, rectorul Universității. Este dublu licențiat, în matematică (1997) și fizică (2001), la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași.
De ce a durat 48 de zile găsirea ministrului Educației? Există o explicație! Poate a durat atâta timp pentru că... au fost verificate doctorate, au fost analizate eventuale acuzații de plagiat... Treburi grele, nu alta. Toate aceste lucruri or fi necesitat timp. Nu cred că au căutat omul, ci i-au verificat dosarul, lucrările, trecutul academic...
Urmează ca Ilie Bolojan să facă propunerea către președintele Nicușor Dan, care trebuie să semneze decretul de numire al lui Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației.
Numirea vine la mai bine de două luni de când fostul ministru, Daniel David, și-a anunțat demisia. Funcția a fost preluată interimar de premierul Ilie Bolojan, însă interimatul acestuia în funcție a expirat în 28 februarie.
de Anca Murgoci