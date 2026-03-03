€ 5.0972
|
$ 4.3430
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0972
|
$ 4.3430
 
DCNews Stiri Educatie De ce a durat peste 45 de zile găsirea ministrului Educației? Există o explicație!
Data publicării: 09:56 03 Mar 2026

EXCLUSIV De ce a durat peste 45 de zile găsirea ministrului Educației? Există o explicație!
Autor: Val Vâlcu

Mihai Dimian Mihai Dimian

Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal a validat, la 2 martie, în unanimitate, propunerea lui Mihai Dimian, profesor universitar doctor, rector al Universității 'Ștefan cel Mare' din Suceava, pentru funcția de ministru al Educației și Cercetării.

Avem, în sfârșit, ministru la Educație. Mihai Dimian este profesor universitar și conducător de doctorat la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și, din anul 2024, rectorul Universității. Este dublu licențiat, în matematică (1997) și fizică (2001), la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași.

Ministerul Educației nu a avut un șef de drept peste 48 de zile, dintre care 45 au fost acoperite de Bolojan prin interimat. Avem noi explicația

De ce a durat 48 de zile găsirea ministrului Educației? Există o explicație! Poate a durat atâta timp pentru că... au fost verificate doctorate, au fost analizate eventuale acuzații de plagiat... Treburi grele, nu alta. Toate aceste lucruri or fi necesitat timp. Nu cred că au căutat omul, ci i-au verificat dosarul, lucrările, trecutul academic...  

Urmează ca Ilie Bolojan să facă propunerea către președintele Nicușor Dan, care trebuie să semneze decretul de numire al lui Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației. 

Numirea vine la mai bine de două luni de când fostul ministru, Daniel David, și-a anunțat demisia. Funcția a fost preluată interimar de premierul Ilie Bolojan, însă interimatul acestuia în funcție a expirat în 28 februarie.

VEZI ȘI: Zboară milioanele, vin ca avioanele. Cristian Preda, gest simbolic... de vreun milion de euro 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mihai dimian
ministrul educatiei
ilie bolojan
doctorat
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Indian Wells (WTA): Cu cine joacă româncele în primul tur
Publicat acum 12 minute
Profesorul Dinu Ciocan a încetat din viață. Doliu în muzica românească
Publicat acum 13 minute
Trump, dezamăgit de Marea Britanie. Ce s-a întâmplat cu cea mai solidă alianță din lume
Publicat acum 13 minute
Ecuația de securitate se schimbă. Ce face România? România TV, ediția specială realizată în duplex cu DC News
Publicat acum 18 minute
Israelul l-a lichidat pe Reza Khazaei, mâna dreaptă a comandantului Gărzilor Revoluționare
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 56 minute
Ce căutau copiii în Dubai? „Lecția” uitată a securiștilor dinainte de ’89
Publicat acum 2 ore si 10 minute
Horoscop 3 martie 2026. Eclipsă de Lună/Lună Plină în Fecioară. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 14 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 4: Israelul avansează în Liban, Hezbollah ripostează, China intră în joc
Publicat acum 2 ore si 20 minute
Imagini emoționante cu o femeie-pilot care a reușit să se catapulteze din avion când acesta a fost lovit / video viral
Publicat acum 10 ore si 45 minute
Avalanșă filmată în Bucegi. Momentul dramatic în care un schior este îngropat parțial în zăpadă, la un pas de tragedie / Video
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close