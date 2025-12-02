Lector univ. dr. Mariana Dogaru, președintele Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), a explicat ce înseamnă analfabetismul funcțional. Potrivit acesteia, deși informația este esențială pentru dezvoltarea proceselor cognitive și pentru înțelegere, în școală se pune prea mult accent pe reproducerea acesteia și prea puțin pe utilizarea ei.

„Vorbim despre calitatea educației, de asigurarea calității și de eficiență, pentru că și calitatea trebuie cumva cuantificată prin rezultate.

Pe de o parte, avem asigurarea calității, avem mecanisme, proceduri, criterii, iar, în același timp, avem analfabetism funcțional. 42% dintre elevii români sunt afectați de acest fenomen, analfabetism funcțional, care afectează nu numai domeniul lecturii, înțelegerii textului, ci și zona științelor, matematică, domeniul digital. Cum se împacă cele două lucruri? Asigurarea calității și eficiența și, la extrema cealaltă, analfabetismul funcțional. Înseamnă că avem învățământ de calitate sau nu? Cum explicăm analfabetismul funcțional?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Este vorba de accent. Analfabetism funcțional înseamnă lipsa de funcționalitate a conceptelor. Adică eu învăț conceptul la școală, mă descurc cu el, realizez toate exercițiile, problemele pe care le am acolo, dar într-o situație concretă de viață, nu reușesc să îl aplic. Adică pentru mine nu reprezintă un concept pe care aș putea să îl aplic. Este vorba de accente.

Evident, avem nevoie de informație. Am nevoie, ca profesor, să verific dacă elevul cunoaște informația respectivă, dar cred că se pune mult prea mult accent pe reproducerea informației și nu pe utilizarea ei.

Reproducerea de informație - pentru că informația este materia primă a creierului, toate procesele cognitive mi se dezvoltă ca urmare a deținerii informației, înțelegerea se bazează pe informația pe care o dețin - dar mai departe trebuie să utilizez informația, să pun întrebări în clasă, astfel încât copilul să argumenteze, să analizeze, să coreleze informația, să-și pună întrebări. Câte întrebări își pune un elev într-o clasă?”, a spus lector univ. dr. Mariana Dogaru.

Educația personalizată, soluție pentru analfabetism?

Lector univ. dr. Mariana Dogaru a spus că educația personalizată are toate premisele să reducă analfabetismul funcțional, dacă este aplicată corect. Aceasta a explicat că este nevoie de mai puțină reproducere de informație și de mai multă utilizare a acesteia.

„Credeți că educația personalizată, această nouă paradigmă, va contribui la diminuarea analfabetismului funcțional? Pentru că aplecarea asta pe fiecare elev și înțelegerea nevoilor lui ar putea avea această funcție”, a spus Sorin Ivan.

„Are toate premisele dacă este făcut așa cum trebuie. Este chestiune de reglaj. Mai puțină reproducere de informație, asigurăm fundamentul și apoi utilizarea informației.

Deci trebuie să ne punem în pielea copilului care este bombardat de foarte multă informație în mediul social, și atunci viitorul adult trebuie să știe ce informație să aleagă, cum să o utilizeze, cum să argumenteze, cum să detalieze, cum să coreleze informația și să formuleze judecăți de valoare și, mai departe, să ia deciziile potrivite”, a spus lector univ. dr. Mariana Dogaru.

Analfabetismul funcțional și consumul superficial de informație

Lector univ. dr. Mariana Dogaru a atras atenția că în evaluările școlare predomină întrebările de reproducere a informației, în locul celor care solicită corelare, analiză și gândire critică.

„Analfabetismul funcțional cred că este și un efect al tipului de informație, al modului de informare a copilului din ziua de astăzi, care rămâne la un nivel superficial. E doar un consumator de informație prin tehnologie, dar nu e obișnuit să pătrundă în esența textului”, a spus Sorin Ivan.

„Să luați la întâmplare de pe internet proiecte de lecții sau teste puse, să vedeți care este gama de întrebări pe care cadrele didactice o folosesc atunci când evaluează elevii, să vedeți cât la sută este reproducere de informație și cât la sută este corelare de informație și analiză”, a spus lector univ. dr. Mariana Dogaru la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici.

