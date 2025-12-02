€ 5.0893
|
$ 4.3849
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0893
|
$ 4.3849
 
DCNews Stiri USR, sub presiune după criza apei de la Paltinu: Acuzații și răspunsuri întârziate
Data publicării: 17:10 02 Dec 2025

USR, sub presiune după criza apei de la Paltinu: Acuzații și răspunsuri întârziate
Autor: Anca Murgoci

diana-buzoianu2_78493800 Diana Buzoianu/ Foto: Crișan Andreescu
 

Victor Ponta a lansat un atac la adresa ministrului USR al Mediului, pe care îl acuză de „incompetență și amatorism” în gestionarea situației de la Barajul Paltinu.

Incidentul a lăsat fără apă potabilă zeci de mii de oameni din județele Prahova și Dâmbovița.

Victor Ponta a prezentat o serie de acuzații privind modul în care a fost gestionată intervenția asupra barajului:

1. Schimbări controversate în conducerea Apelor Române


Potrivit lui Ponta, ministrul ar fi demis în septembrie directorul Administrației Apelor Române pentru a numi în funcție „o persoană apropiată de USR”.

2. Ordin dat împotriva recomandărilor specialiștilor


În octombrie, ministrul ar fi dispus începerea unor lucrări la Barajul Paltinu, în ciuda avertismentelor tehnice, spune Ponta.

3. Scăderea nivelului apei sub zona potabilă


Pentru demararea lucrărilor, nivelul apei ar fi fost redus până la un punct în care apa nu mai era potabilă, fără pregătirea unor soluții alternative de alimentare. Ponta afirmă că lucrarea nu poate fi finalizată mai devreme de șase luni.

4. Pomparea apei nepotabile în rețea


După izbucnirea scandalului și oprirea apei în spitale, școli și instituții, Ponta susține că ministrul ar fi dispus „ilegal” pomparea apei nepotabile în rețea, transformând criza într-un risc sanitar.

5. Acuzații privind lipsa soluțiilor


Fostul premier afirmă că ministrul a preferat „scandalul și propaganda” în locul soluțiilor tehnice, depunând plângeri penale în loc să identifice măsuri pentru zonele afectate.

6. Critici la adresa premierului Bolojan


În final, Ponta îl acuză și pe premierul Ilie Bolojan că evită să ia măsuri împotriva unui membru USR din Guvern.

Iată postarea integrală:

„Când incompetența și amatorismul ministrului USR al Mediului intră „în acțiune”, 100.000 de oameni, spitale, școli și grădinițe rămân fără apă!


E momentul, dincolo de propagandă, să aflați ce s-a întâmplat:


 1. În 12 septembrie, ministrul USR al Mediului îl demite pe directorul Administrației Apelor Române pentru a putea instala în această funcție de importanță strategică o persoană apropiată de USR.


 2. În octombrie, contrar opiniilor specialiștilor, ministrul USR al Mediului dă ordin direct de începere a unor lucrări la Barajul Paltinu – baraj care asigură apa potabilă pentru 20 de localități din Prahova și Dâmbovița.


 3. Pentru efectuarea lucrărilor s-a scăzut nivelul apei din baraj până în zona în care aceasta nu mai este potabilă. Lucrările nu pot fi finalizate mai devreme de 6 luni și nu au fost pregătite soluții alternative.


 4. După ce oamenii au rămas fără apă potabilă (spitale, școli, instituții închise) și a izbucnit scandalul în presă, ministrul USR al Mediului a încercat să își acopere greșeala și a ordonat (ilegal) pomparea apei nepotabile în rețea, ceea ce transformă criza apei într-o criză sanitară.


 5. Ca de fiecare dată, în loc să asculte de specialiști și să găsească soluții reale pentru zonele afectate, ministrul USR al Mediului face scandal, depune plângeri penale și se ocupă de propagandă. Nicio soluție – doar scandal!


 6. Cum este vorba despre un ministru USR, premierul Bolojan „bagă capul în nisip” și nu are curajul să sancționeze un ministru incompetent și rău-intenționat”.

VEZI ȘI: Se cere demisia de urgență a Dianei Buzoianu după criza apei din județele Dâmbovița și Prahova 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

diana buzoianu
paltinu
brazi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Când vine Moș Nicolae. Data când copiii găsesc cadouri în ghetuțe
Publicat acum 14 minute
Ciucu răspunde elegant criticilor lui Drulă. Ce spune candidatul PNL despre scandal
Publicat acum 17 minute
România, la un pas de BLACKOUT: Criza de la Paltinu aruncă România în haos energetic: Prețurile pot exploda
Publicat acum 33 minute
Psihologia ascunsă din spatele chioșcurilor digitale McDonald's. Cum a reușit să readucă profitul uriaș
Publicat acum 52 minute
USR, sub presiune după criza apei de la Paltinu: Acuzații și răspunsuri întârziate
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Dec 2025
Cine este femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie
Publicat pe 30 Noi 2025
Horoscop 2026 pentru fiecare zodie - VIDEO. Date de salvat în calendar!
Publicat pe 01 Dec 2025
Iulia Scântei (CCR), la paradă în galben. Dar ați văzut celelalte poze?
Publicat acum 20 ore si 51 minute
Sondaj SOCIOPOL la Primăria București. Cine va câștiga Capitala? Răspunsul lui Chirieac
Publicat acum 4 ore si 39 minute
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
 
alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

vezi arhiva de editoriale
 
x close