USR, sub presiune după criza apei de la Paltinu: Acuzații și răspunsuri întârziate

Incidentul a lăsat fără apă potabilă zeci de mii de oameni din județele Prahova și Dâmbovița.

Victor Ponta a prezentat o serie de acuzații privind modul în care a fost gestionată intervenția asupra barajului:

1. Schimbări controversate în conducerea Apelor Române



Potrivit lui Ponta, ministrul ar fi demis în septembrie directorul Administrației Apelor Române pentru a numi în funcție „o persoană apropiată de USR”.

2. Ordin dat împotriva recomandărilor specialiștilor



În octombrie, ministrul ar fi dispus începerea unor lucrări la Barajul Paltinu, în ciuda avertismentelor tehnice, spune Ponta.

3. Scăderea nivelului apei sub zona potabilă



Pentru demararea lucrărilor, nivelul apei ar fi fost redus până la un punct în care apa nu mai era potabilă, fără pregătirea unor soluții alternative de alimentare. Ponta afirmă că lucrarea nu poate fi finalizată mai devreme de șase luni.

4. Pomparea apei nepotabile în rețea



După izbucnirea scandalului și oprirea apei în spitale, școli și instituții, Ponta susține că ministrul ar fi dispus „ilegal” pomparea apei nepotabile în rețea, transformând criza într-un risc sanitar.

5. Acuzații privind lipsa soluțiilor



Fostul premier afirmă că ministrul a preferat „scandalul și propaganda” în locul soluțiilor tehnice, depunând plângeri penale în loc să identifice măsuri pentru zonele afectate.

6. Critici la adresa premierului Bolojan



În final, Ponta îl acuză și pe premierul Ilie Bolojan că evită să ia măsuri împotriva unui membru USR din Guvern.

Iată postarea integrală:

„Când incompetența și amatorismul ministrului USR al Mediului intră „în acțiune”, 100.000 de oameni, spitale, școli și grădinițe rămân fără apă!



E momentul, dincolo de propagandă, să aflați ce s-a întâmplat:



1. În 12 septembrie, ministrul USR al Mediului îl demite pe directorul Administrației Apelor Române pentru a putea instala în această funcție de importanță strategică o persoană apropiată de USR.



2. În octombrie, contrar opiniilor specialiștilor, ministrul USR al Mediului dă ordin direct de începere a unor lucrări la Barajul Paltinu – baraj care asigură apa potabilă pentru 20 de localități din Prahova și Dâmbovița.



3. Pentru efectuarea lucrărilor s-a scăzut nivelul apei din baraj până în zona în care aceasta nu mai este potabilă. Lucrările nu pot fi finalizate mai devreme de 6 luni și nu au fost pregătite soluții alternative.



4. După ce oamenii au rămas fără apă potabilă (spitale, școli, instituții închise) și a izbucnit scandalul în presă, ministrul USR al Mediului a încercat să își acopere greșeala și a ordonat (ilegal) pomparea apei nepotabile în rețea, ceea ce transformă criza apei într-o criză sanitară.



5. Ca de fiecare dată, în loc să asculte de specialiști și să găsească soluții reale pentru zonele afectate, ministrul USR al Mediului face scandal, depune plângeri penale și se ocupă de propagandă. Nicio soluție – doar scandal!



6. Cum este vorba despre un ministru USR, premierul Bolojan „bagă capul în nisip” și nu are curajul să sancționeze un ministru incompetent și rău-intenționat”.

