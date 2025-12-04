€ 5.0920
DCNews Stiri Polonia devine a şasea ţară europeană cu acces prioritar la sistemul satelitar american
Data publicării: 17:59 04 Dec 2025

Polonia devine a şasea ţară europeană cu acces prioritar la sistemul satelitar american
Autor: Elena Aurel

satelit Polonia va avea acces imediat la sistemul militar american de comunicații prin satelit. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @vecstock
 

Polonia va avea acces imediat la sistemul militar american de comunicații prin satelit Wideband Global SATCOM.

Viceministrul polonez al apărării, Cezary Tomczyk, şi ambasadorul SUA la Varşovia, Thomas Rose, au semnat joi un acord care conferă armatei poloneze acces imediat la sistemul militar de comunicaţii prin satelit de bandă largă Wideband Global SATCOM (WGS), administrat de SUA, potrivit EFE, citată de Agerpres. 

Prin acest acord, Polonia devine a şasea ţară europeană cu acces prioritar la sistemul satelitar american care, potrivit lui Tomczyk, va oferi "acces global, sigur şi rezistent la interferenţe pentru comunicaţiile sale militare".

WGS include o constelaţie de 12 sateliţi pe orbită geostaţionară cu acoperire globală, capabilă să furnizeze imagini în timp real şi de foarte bună calitate, indiferent de condiţiile meteorologice şi de ora din zi.

În prezent, a subliniat Tomczyk, comunicaţiile prin satelit sunt "indispensabile pentru gestionarea câmpului de luptă în scenariile contemporane", iar performanţele acestora vor fi deosebit de necesare pentru operarea atât a dronelor avansate, cât şi a avioanelor de luptă F-35, din care Polonia a achiziţionat 32 de exemplare şi care sunt considerate unele dintre cele mai sofisticate aparate din lume.

VEZI ȘI: Trump, după întâlnirea maraton a emisarilor săi cu Putin: ”La tango e nevoie de doi”. Urmează noi discuții decisive în Florida

„Polonia va face istorie”

De câteva zile, Polonia s-a alăturat unui grup restrâns de ţări care dispun de propriile mijloace de observare şi de supraveghere prin satelit odată cu lansarea MikroSAR, care integrează un radar cu apertură sintetică (Synthetic Aperture Radar/SAR) care, spre deosebire de dispozitivele optice, funcţionează cu microunde, ceea ce îi permite să obţină imagini fără a avea nevoie de lumina soarelui.

În declaraţii recente, ministrul polonez al apărării Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a anunţat că ţara sa "va face istorie" prin faptul că va dispune în curând de "capacităţi satelitare suverane" care vor plasa Polonia în "grupul de elită al statelor care dispun de proprii ochi în spaţiu". 

VEZI ȘI:  Germania, decizie în urma incursiunilor Rusiei în spațiul NATO

polonia
statele unite ale americii
Cezary Tomczyk
MikroSAR
