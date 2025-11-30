€ 5.0906
DCNews Stiri Internațional Președintele Poloniei a anulat întâlnirea cu Viktor Orban, supărat pe întâlnirea cu Vladimir Putin
Data actualizării: 15:24 30 Noi 2025 | Data publicării: 15:20 30 Noi 2025

Președintele Poloniei a anulat întâlnirea cu Viktor Orban, supărat pe întâlnirea cu Vladimir Putin
Autor: Bogdan Bolojan

karol-nawrocki_95076500 Preşedintele polonez Karol Nawrocki. Foto: Agerpres
 

Liderul polonez Karol Nawrocki a anulat întrevederea planificată cu premierul ungar Viktor Orban, în urma vizitei acestuia la Moscova, unde s-a întâlnit cu Vladimir Putin.

Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, nu se va mai întâlni cu Viktor Orban în cadrul vizitei sale din această săptămână în Ungaria. Anunţul a fost făcut duminică de Marcin Przydacz, responsabil pentru politica internaţională în administraţia prezidenţială poloneză, într-un mesaj postat pe platforma X.

Potrivit acestuia, Nawrocki „a decis să limiteze programul vizitei sale în Ungaria exclusiv la summitul preşedinţilor Grupului de la Vişegrad de la Esztergom”. Practic, preşedintele polonez renunţă la toate evenimentele bilaterale din Budapesta.

Decizia survine la doar o zi după ce Viktor Orban a fost primit la Moscova de Vladimir Putin, o vizită criticată de mai multe capitale europene.

Program restrâns al vizitei: doar summitul V4

Summitul preşedinţilor Grupului de la Vişegrad (Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria) va avea loc miercuri, în oraşul Esztergom. În mod normal, agenda preşedintelui polonez includea, potrivit cotidianului „Gazeta Wyborcza”, şi o întrevedere la Budapesta cu preşedintele Ungariei, Tamas Sulyok, dar şi cu premierul Viktor Orban.

Acestea au fost însă eliminate din program, ceea ce reprezintă un semnal diplomatic puternic trimis către Budapesta.

Varşovia: Europa trebuie să acţioneze solidar faţă de ameninţarea rusă

Marcin Przydacz a explicat că schimbarea programului reflectă o linie de continuitate în politica externă a Poloniei, evocând „moştenirea fostului preşedinte Lech Kaczyński”, cunoscut pentru avertismentele sale ferme privind pericolul expansionismului rusesc.

Acesta sublinia că securitatea Europei depinde de o acţiune solidară, inclusiv în domeniul energetic – o direcţie pe care preşedintele Nawrocki afirmă că o susţine fără ezitare.

Totodată, Przydacz a reiterat că liderul polonez pledează pentru căutarea unor soluţii reale de încheiere a războiului din Ucraina, conflict declanşat de Federaţia Rusă şi care continuă să producă tensiuni în Europa Centrală şi de Est.

karol nawrocki
viktor orban
Comentarii

