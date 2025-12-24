€ 5.0890
Data publicării: 18:37 24 Dec 2025

Italia cere Canadei returnarea diamantului Florentin, una dintre cele mai celebre pietre prețioase din lume
Autor: Tiberiu Vasile

Italia cere Canadei returnarea diamantului Florentin, una dintre cele mai celebre pietre prețioase din lume Diamantului Florentin. Sursa foto: Instagram manetticristina
 

Italia a făcut un pas oficial pentru recuperarea diamantului Florentin, una dintre cele mai faimoase pietre prețioase din lume, aflată în prezent într-un seif din Canada.

Italia cere Canadei returnarea diamantului Florentin, una dintre cele mai faimoase și mai mari pietre prețioase din lume, iar autoritățile de la Florența spun că au documente clare care susțin această revendicare. Este vorba despre un diamant excepțional, cu o istorie de secole, care a ajuns în prezent într-un seif din Canada și se află în centrul unei dispute cu miză istorică, juridică și simbolică.

Italia cere Canadei returnarea diamantului Florentin, o piatră cu istorie toscană

Cunoscut sub numele de „Florentiner”, diamantul cântărește 137,27 carate și are 127 de fațete. A ajuns la Florența la începutul secolului al XVII-lea sub forma unei pietre brute și a fost cumpărat în 1601 de Ferdinando I de Medici. De atunci, bijuteria a devenit una dintre emblemele puterii dinastiei Medici și un simbol al Toscanei.

După Al Doilea Război Mondial, diamantul a dispărut din circuitul public, iar în timp a ajuns să fie asociat cu patrimoniul familiei Habsburg-Lorena. Recent însă, orașul Florența a relansat oficial demersurile pentru recuperarea sa, susținând că piatra nu a părăsit niciodată, legal, proprietatea statului toscan.

Documentele invocate de Florența

Autoritățile italiene își bazează cererea pe testamentul Annei Maria Luisa de Medici, ultima descendentă a familiei. Aceasta a inclus diamantul pe lista bijuteriilor „adjudecate Statului”, cu mențiunea expresă că ele trebuie păstrate în Toscana. Potrivit reprezentanților regiunii, acest lucru face ca revendicarea să nu fie una simbolică, ci una concretă, bazată pe acte.

Guvernatorul Toscanei, Eugenio Giani, a subliniat că diamantul aparține regiunii „nu moral, ci material”. El a explicat că documentația arată clar dorința Annei Maria Luisa de' Medici ca bijuteria să fie expusă și conservată în Toscana, pentru a atrage interesul și admirația străinilor, așa cum prevedea Pactul de Familie. (nr. Este un contract special, prevăzut de Codul Civil Italian  care permite unei persoane să transfere anticipat în timpul vieții bunurile către unul sau mai mulți descendenți).

Unde se află acum diamantul

Un prim contact a fost deja stabilit cu Carol de Habsburg-Lorena, unul dintre moștenitorii familiei, care a confirmat la începutul lunii noiembrie că diamantul Florentin se află, alături de alte bijuterii, într-un seif din Canada. Deocamdată, discuțiile nu au dus la un rezultat concret.

Consilierul regional pentru cultură, Cristina Manetti, spune că dialogul rămâne deschis și că Florența așteaptă un răspuns favorabil. Ea insistă că voința Annei Maria Luisa de Medici trebuie respectată și speră ca diamantul să fie măcar returnat temporar, pentru a putea fi expus publicului.

Un argument vizual decisiv

În sprijinul cererii, Regiunea Toscana a adus în prim-plan o descoperire rară: un portret original, necunoscut până recent, al Marii Ducese Maria Maddalena a Austriei. Lucrarea, semnată de Orazio Fidani, o înfățișează pe ducesă purtând diamantul Florentin.

Directorul Muzeului Medici, Samuele Lastrucci, explică faptul că tabloul oferă cea mai detaliată reprezentare a bijuteriei cunoscută până acum. Imaginea confirmă rolul central al diamantului ca simbol al continuității statului toscan și al puterii politice din epocă.

Miza Florenței

Autoritățile locale speră ca o eventuală expunere temporară să se transforme într-o concesiune permanentă, care să readucă definitiv bijuteria în Italia. Pentru Florența, nu este doar o chestiune de patrimoniu artistic, ci una de identitate și memorie istorică.

La final, mesajul rămâne clar: Italia cere Canadei returnarea diamantului Florentin, considerând că locul uneia dintre cele mai celebre pietre prețioase din lume este acolo unde a fost dorită de ultimul său proprietar legitim, în inima Toscanei, conform La Repubblica.

CITEȘTE ȘI: Giorgia Meloni a blocat dorința Ursulei von der Leyen de a semna acordul UE-Mercosur: Polonia, Italia și Franța se opun
 

