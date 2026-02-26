€ 5.0955
DCNews Stiri Iarna s-ar putea întoarce. Elena Mateescu (ANM), avertisment pentru cetățeni / video
Data publicării: 19:43 26 Feb 2026

EXCLUSIV Iarna s-ar putea întoarce. Elena Mateescu (ANM), avertisment pentru cetățeni / video
Autor: Ioan-Radu Gava

imagine cu zapada, ninsoare ANM a emis și prognoza meteo specială pentru București. Sursa foto: Agerpres

Potrivit directorului general al Administrației Naționale de Meteorologie, posibilitatea unor episoade de iarnă rămâne valabilă până în prima jumătate a lunii aprilie.

Într-un dialog cu jurnalistul Val Vâlcu, la DC News, Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, nu a exclus, deși vremea va intra într-un proces de încălzire în prima parte a lunii martie, să avem noi episoade de iarnă până la jumătatea primăverii.

„Am avut un episod de iarnă severă la final de martie - început de aprilie, cu viscol, ger“, a spus Val Vâlcu, făcând referire la o situație din anii precedenți.

„Am avut astfel de situații și nu trebuie să excludem această posibilitate pentru acest an, ținând cont de experiența și statistica meteorologică, mai ales în prima lună de primăvară și chiar și prima jumătate a lunii aprilie. Au fost situații în mulți ani în care mai degrabă a nins în martie, chiar și în Capitală, decât în lunile de iarnă.

De aceea monitorizăm și actualizăm aceste informații la nivelul estimărilor săptămânale pentru un interval de o lună, prin prognozele pe termen scurt și foarte scurt, pentru că doar prin acest tip de prognoze putem să surprindem dinamica fenomenelor meteorologice extreme.

Observăm o dinamică complexă și activă, care în 24 de ore aduce amplitudini termice semnificative, în care trecem de la valori negative la valori pozitive, cu diferențe de până la 10 grade Celsius în 24 de ore“, a spus Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie.

anm
elena mateescu
iarna
primavara
