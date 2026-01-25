SUA, lovite de o iarnă cumplită: Peste 700.000 de locuinţe au rămas fără curent electric

O furtună de iarnă de amploare care a lovit SUA a lăsat deja sute de mii de gospodării fără curent electric şi urmează să lovească mai târziu în cursul zilei de duminică New York, Philadelphia şi Washington, relatează dpa și Agerpres.

Statele Mississippi, Louisiana şi Texas sunt cele mai afectate, cu circa 730.000 de gospodării afectate de pene de curent, potrivit site-ului PowerOutage.us. Aproape 190 de milioane de oameni, respectiv peste jumătate din populaţia SUA, riscă să se confrunte cu probleme în urma uneie dintre cele mai grave furtuni din ultimii ani, potrivit autorităţilor.

Furtuna este aşteptată să lovească pe o zonă de circa 3.000 de kilometri din New Mexico, în sud-vest, până în Maine, în nord-est, în cursul weekendului, potrivit Serviciului naţional de meteorologie.

Furtuna urmează să lovească New York-ul în cursul zilei de duminică, numeroase state declarând stare de urgenţă. În total, scrie AFP, 20 state şi capitala americană Washington D.C. au declarat stare de urgenţă. Condiţiile adverse au provocat haos şi pentru călători, mii de zboruri fiind anulate.

Autorităţile locale susţin că există căderi puternice de zăpadă care duc la perturbarea traficului aerian şi la închiderea drumurilor, unele dintre ele având potenţialul de a dura mai multe zile. Depunerile de gheaţă au creat condiţii de călătorie "extrem de periculoase" în unele zone, potrivit acestora.

În condiţiile în care actualul val de frig ameninţă să paralizeze părţi ale ţării în zilele următoare, autorităţile au făcut apel la oameni să rămână în locuinţe cât de mult posibil şi să-şi lase maşinile acasă.

Locuitorilor din Washington li s-a recomandat să aibă lanterne la dispoziţie şi să-şi încarce telefoanele mobile. Potrivit NBC News, în toate cele cinci comitate din New York au fost deschise centre în care locuitorii se pot încălzi.

CNN a informat că există un strat de zăpadă de 58 cm în Crested Butte, Colorado, în timp ce acesta are o grosime de până la 20 cm în zone din Oklahoma, circa 30 cm în New Mexico şi 15 cm în Texas.