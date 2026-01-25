€ 5.0943
|
$ 4.3411
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.3411
 
DCNews Stiri SUA, lovite de o iarnă cumplită: Peste 700.000 de locuinţe au rămas fără curent electric
Data publicării: 17:44 25 Ian 2026

SUA, lovite de o iarnă cumplită: Peste 700.000 de locuinţe au rămas fără curent electric
Autor: Ioan-Radu Gava

noapte in oras zapada Foto: Unsplash

Sute de mii de locuințe din Statele Unite ale Americii au rămas fără curent electric, pe fondul unei furtuni de iarnă de proporții.

O furtună de iarnă de amploare care a lovit SUA a lăsat deja sute de mii de gospodării fără curent electric şi urmează să lovească mai târziu în cursul zilei de duminică New York, Philadelphia şi Washington, relatează dpa și Agerpres.

Statele Mississippi, Louisiana şi Texas sunt cele mai afectate, cu circa 730.000 de gospodării afectate de pene de curent, potrivit site-ului PowerOutage.us. Aproape 190 de milioane de oameni, respectiv peste jumătate din populaţia SUA, riscă să se confrunte cu probleme în urma uneie dintre cele mai grave furtuni din ultimii ani, potrivit autorităţilor.

Furtuna este aşteptată să lovească pe o zonă de circa 3.000 de kilometri din New Mexico, în sud-vest, până în Maine, în nord-est, în cursul weekendului, potrivit Serviciului naţional de meteorologie.

CITEȘTE ȘI                 -                  Peninsula Kamceatka, lovită de cea mai puternică furtună de zăpadă din ultimele decenii

Furtuna urmează să lovească New York-ul în cursul zilei de duminică, numeroase state declarând stare de urgenţă. În total, scrie AFP, 20 state şi capitala americană Washington D.C. au declarat stare de urgenţă. Condiţiile adverse au provocat haos şi pentru călători, mii de zboruri fiind anulate.

Autorităţile locale susţin că există căderi puternice de zăpadă care duc la perturbarea traficului aerian şi la închiderea drumurilor, unele dintre ele având potenţialul de a dura mai multe zile. Depunerile de gheaţă au creat condiţii de călătorie "extrem de periculoase" în unele zone, potrivit acestora.

În condiţiile în care actualul val de frig ameninţă să paralizeze părţi ale ţării în zilele următoare, autorităţile au făcut apel la oameni să rămână în locuinţe cât de mult posibil şi să-şi lase maşinile acasă.

CITEȘTE ȘI                 -                EXCLUSIV De ce a fost atât de frig în această iarnă. Cum a „scăpat” aerul polar din Arctica și a lovit emisfera nordică / video

Locuitorilor din Washington li s-a recomandat să aibă lanterne la dispoziţie şi să-şi încarce telefoanele mobile. Potrivit NBC News, în toate cele cinci comitate din New York au fost deschise centre în care locuitorii se pot încălzi.

CNN a informat că există un strat de zăpadă de 58 cm în Crested Butte, Colorado, în timp ce acesta are o grosime de până la 20 cm în zone din Oklahoma, circa 30 cm în New Mexico şi 15 cm în Texas.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sua
zapada
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
Documentul SUA privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, finalizat 100%. Anunțul lui Zelenski
Publicat acum 57 minute
Câinii din rasa Husky Siberian, trăsături surprinzătoare care îi fac cu adevărat speciali / video
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Corneliu Ștefan: Centura Orașelor Pucioasa și Fieni intră în linie dreaptă
Publicat acum 1 ora si 48 minute
Accident grav în Sibiu, duminică seara. Update: Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat
Publicat acum 2 ore si 0 minute
Boala de reflux gastroesofagian, tratament. Dr. Vlad Simion (SANADOR), la DC Medical și DC News
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Ian 2026
Mircea Badea a aflat că este bolnav. Ce afecțiune are
Publicat pe 23 Ian 2026
Un nou cuplu de putere pro-Trump din UE l-a scos din joc pe Emmanuel Macron: E „chimie bună“ între cei doi / foto în articol
Publicat pe 24 Ian 2026
Nicușor Dan, reacție după ce Ucraina nu a inclus România pe lista țărilor pentru care acceptă dubla cetățenie
Publicat pe 23 Ian 2026
Vladimir Putin trasează condiția finală pentru pace în Ucraina
Publicat pe 23 Ian 2026
Ursula von der Leyen, iritată în premieră de președintele Ucrainei, care a criticat dur Europa. Mesajul șefei CE pentru Zelenski
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close