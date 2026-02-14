Vreme caldă, ploi şi intensificări ale vântului în Bucureşti în următoarele zile

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, o informare meteorologică pentru municipiul Bucureşti, valabilă în intervalul 14 februarie, ora 23:00 - 16 februarie, ora 08:00, ce vizează intensificări ale vântului şi precipitaţii temporare.

Potrivit prognozei, în noaptea de sâmbătă spre duminică (14/15 februarie), cerul va fi noros şi temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab şi moderat, iar temperatura minimă va fi de 4...6 grade.

Pe parcursul zilei de duminică (15 februarie), vremea se va menţine mult mai caldă decât în mod normal pentru această dată, cu o temperatură maximă de 14...15 grade. Cerul va fi noros, temporar cu ploi, urmând ca ulterior să devină variabil. Vântul va avea intensificări, cu rafale de până la 40...45 km/h, iar temperatura minimă nocturnă va scădea la 0...2 grade.

ANM precizează că, în funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, mesajul poate fi actualizat, inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).