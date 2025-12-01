Vremea pe 14 zile. Se încălzește! Prognoza meteo 1 - 14 decembrie anunță temperaturi de primăvară

Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru două săptămâni, pe regiuni. Iată cum va fi vremea în decembrie, în intervalul 1 - 14:

Vremea. Prognoza meteo în BANAT, 1 - 14 decembrie

Vremea va intra într-un proces treptat de încălzire până în data de 5 decembrie, astfel că maximele, la început apropiate de normele climatologice ale datei, vor avea variații de la medii de 8...10 grade până spre 12...14 grade, iar minimele de la -2...0 grade spre 4...6 grade. După aceea, în următoarele două zile se va răci din nou, însă ulterior, până la finalul celei de a doua săptămâni, temperaturile vor mai avea mici ascensiuni, ceea ce va determina un ecart diurn de 10...14 grade și nocturn de 2...6 grade mediat regional.

Precipitații vor apărea în majoritatea zilelor din interval, dar probabilitatea ca acestea să fie mai extinse va fi mai ridicată în zilele de 5, 6 și 12 decembrie.

Vremea. Prognoza meteo în CRIȘANA, 1 - 14 decembrie

Până în data de 5 decembrie valorile termice vor fi în ascensiune semnificativă, astfel că vor depăși normele climatologice specifice perioadei, cu medii ale maximelor de la 6...8 grade până spre 12...14 grade și ale minimelor între 0 și 4 grade. După acest interval, pentru scurt timp, până în 8 decembrie se va răci, spre maxime în medie de 8..10 grade și minime de 1...3 grade, dar până la final de prognoză se va mai încălzi ușor, spre 12 grade ziua și 4 grade noaptea, valori obținute din mediere regională.

Probabilitatea de precipitații va fi mai ridicată în 4 decembrie și din nou după 11 decembrie.

Vremea. Prognoza meteo în TRANSILVANIA, 1 - 14 decembrie

La începutul intervalului vremea va fi închisă, cu temperaturi ce se vor situa în jurul mediilor caracteristice datei, dar vor crește treptat în prima săptâmănă de prognoză, astfel că maximele vor avea medii de la 4...6 grade și până la 10...12 grade în data de 5 decembrie. Din 6 decembrie se va răci brusc, la valori mediate ale maximelor de 6...8 grade, regim ce se va păstra până în data de 11 decembrie când vor mai crește puțin, spre 8...10 grade mediat regional. Valorile minime nu vor avea fluctuații prea mari, astfel că mediile acestora se vor situa în general între -2 și 2 grade.

Probabilitatea ca precipitațiile să fie pe arii mai extinse va fi ridicată în prima zi, apoi acestea se vor semnala sporadic și nu vor înregistra cantități prea mari.

Vremea. Prognoza meteo în MARAMUREȘ, 1 - 14 decembrie

În prima săptămână de prognoză vor fi oscilații ale valorilor termice, la început de creștere, până în data de 5 decembrie, de la valori medii ale maximelor de 5...6 grade până la 12...14 grade, apoi o scădere spre medii de 10 grade ce se vor menține până în 11 decembrie. Ulterior vremea se va mai încălzi ușor, spre maxime mediate la 10...12 grade. Temperaturile minime vor avea medii între -2 și 4 grade, cu cele mai scăzute în 3 și 7 decembrie.

Probabilitatea pentru precipitații va fi mai mare în 1 decembrie și după data de 9 decembrie.

Vremea. Prognoza meteo în MOLDOVA, 1 - 14 decembrie

Vremea va fi în general normală termic în prima zi, pe fondul unei nebulozități mai compacte, apoi vor fi creșteri treptate ale valorilor termice, în special cele diurne, dar cu precădere în partea de sud a regiunii și în zonele mai înalte de relief. Temperaturile maxime vor porni cu medii de 6...8 grade și vor ajunge la 10...12 grade în data de 5 decembrie. Pentru următoarele 5 zile vremea va înregistra o răcire accentuată, spre 4...6 grade mediat regional și ulterior se va redresa la valori medii de 8...10 grade. Temperaturile minime se vor situa în medie între 2 și 6 grade, cu un interval în care vor fi mai scăzute de atât, spre 0...2 grade, între 6 și 9 decembrie.

Probabilitatea pentru precipitații pe arii mai extinse va fi mai mare în zilele de 1, 2, 5 și 11 decembrie.

Vremea. Prognoza meteo în DOBROGEA, 1 - 14 decembrie

În intervalul 1-5 decembrie valorile termice vor crește treptat, cu medii ale maximelor de la 10 până la 14 grade și ale minimelor de la 4 spre 8 grade, apoi vor scădea brusc la 8...10 grade ziua și 4...6 grade noaptea. Acest regim termic se va menține până pe 11 decembrie când se va mai încălzi ușor, spre valori diurne de 12 grade și nocturne de 6 grade mediat regional.

Probabilitatea de precipitații va fi mai ridicată în 4 decembrie, în 6-8 decembrie și după 13 decembrie.

Vremea. Prognoza meteo în MUNTENIA, 1 - 14 decembrie

Intervalul de prognoză va debuta cu o vreme închisă și temperaturi în jurul mediilor caracteristice perioadei, dar acestea vor crește treptat în următoarele 4 zile, de la medii ale maximelor de 9...11 grade spre 10...14 grade și ale minimelor de la 0...2 spre 6...8 grade. Primul weekend din interval va aduce o răcire, spre 8 grade mediat ziua și 2 grade mediat noaptea, apoi regimul termic se va redresa ușor spre 10...12 grade în media maximelor și 2...4 a minimelor.

Probabilitatea de precipitații va fi mai mare din 4 decembrie, însă acestea se vor semnala în general pe areale restrânse.

Vremea. Prognoza meteo în OLTENIA, 1 - 14 decembrie

Vremea va fi în general închisă, iar valorile termice nu vor avea variații semnificative de la o zi la cealaltă, vor fi doar mici excepții în funcție de gradul de acoperire cu nori. Astfel, maximele se vor situa în medie între 7 și 12 grade, cu cele mai ridicate valori în 1, 4, 5 decembrie și spre sfârșitul intervalului, iar minimele între 0 și 8 grade, cu cele mai scăzute valori în 1-3 decembrie și din nou în 7-14 decembrie.

Probabilitatea de precipitații va fi mai ridicată între 3 și 8 decembrie și din nou după 12 decembrie.

Vremea. Prognoza meteo LA MUNTE, 1 - 14 decembrie

Regimul termic va fi unul oscilant, cu medii ale maximelor între 0 și 8 grade și ale minimelor între -4 și 2 grade, din care se remarcă cele mai calde zile între 3 și 6 decembrie și din nou după 12 decembrie și cele mai reci pe 1 și 2 decembrie precum și pe 7....11 decembrie.

Vor fi precipitații în cea mai mare parte a intervalului.