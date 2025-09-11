Un ciclon traversează România. Alerte de vânt puternic și ploi. Vor și chiar și 60 l/mp, iar viteza vântului va atinge și 80 km/h

Administrația Națională de Meteorologie a emis informare meteo generală de averse însemnate cantitativ, intensificări temporare ale vântului, valabilă până în 12 septembrie, la ora 20:00.

”În intervalul menționat vor fi intervale cu averse în cea mai mare parte a țării, în noaptea de miercuri spre joi și pe parcursul zilei de joi îndeosebi în regiunile intracarpatice, apoi mai ales în jumătatea de est a teritoriului. Cantitățile de apă, prin acumulare, vor fi de 20...40 l/mp și izolat de peste 50...60 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare din seara zilei de miercuri și până la sfârșitul zilei de joi în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40...50 km/h, iar la munte de peste 60...80 km/h” anunță meteorologii.

Elena Mateescu, director general al ANM, a vorbit despre fenomenul meteo ce aduce această cantitate însemnată de apă și răcirea din aceste zile. Este vorba despre un ciclon care afectează mare parte din Europa.

Meteorologii au emis și un Cod Galben de vânt puternic, valabil până astăzi, la ora 12:00: ”Începând din seara zilei de miercuri (10 septembrie), în județele Caraș-Severin și Timiș, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1700 m, rafalele vor fi de 80...100 km/h”.

Tot până la ora 12:00, este în vigoare o alertă de averse însemnate cantitativ: ”În intervalul menționat, în Maramureș, nord-vestul Transilvaniei și în Munții Apuseni temporar va ploua. Ploile vor avea caracter de aversă și vor fi însoțite pe alocuri de descărcări electrice, astfel că mai ales prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 20...25 l/mp și izolat de 30...40 l/mp”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News