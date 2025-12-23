Zăpadă de Crăciun. Cod galben de ninsori în mai multe județe / Zonele vizate

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis marţi o atenţionare Cod galben de intensificări ale vântului, ninsori viscolite şi polei, care vizează, în intervalul 24 decembrie, ora 12:00 - 25 decembrie, ora 20:00, Dobrogea, Muntenia, Oltenia şi sudul Banatului.

Potrivit meteorologilor, în aceste regiuni, temporar, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h. În noaptea de miercuri spre joi (24/25 decembrie) şi în prima parte a zilei de joi (25 decembrie) în Muntenia, sudul Olteniei şi în nordul Dobrogei vântul va viscoli ninsoarea, iar vizibilitatea va scădea temporar sub 100 m. În Oltenia va continua să ningă viscolit până în seara zilei de joi (25 decembrie).

În vestul Carpaţilor Meridionali şi în Oltenia se va depune strat de zăpadă cu grosimi cuprinse între 10 şi 20 cm şi izolat de peste 25 cm. Pe alocuri se va depune polei şi se va forma gheţuş.

ANM a emis, totodată, şi o informare de intensificări ale vântului, cantităţi moderate de apă, ninsori temporar viscolite, strat de zăpadă, polei şi ger care intră în vigoare marţi după-amiaza, la ora 18:00 şi este valabilă până vineri dimineaţa la ora 10:00 în cea mai mare parte a ţării.

Astfel, la munte şi în Moldova treptat vor predomina ninsorile.

În regiunile sudice vor fi precipitaţii mixte, iar în Oltenia, Muntenia şi în nordul Dobrogei, din noaptea de miercuri spre joi (24/25 decembrie) va ninge. Cantităţile de apă vor fi de 5...15 l/mp, iar în Oltenia şi în vestul Carpaţilor Meridionali, local vor depăşi 25...30 l/mp şi se va depune strat de zăpadă consistent (15...25 cm). Pe alocuri se va depune polei.

În restul teritoriului vor fi precipitaţii mixte, slabe cantitativ. Pe parcursul zilei de joi (25 decembrie), aria precipitaţiilor se va restrânge treptat către sud-vestul ţării.

Totodată, în a doua parte a zilei de miercuri (24 decembrie) şi până în seara zilei de joi (25 decembrie), vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice şi sudice, cu viteze la rafală în general de 45...55 km/h, viscolind local şi temporar ninsoarea. Izolat vor fi intensificări ale vântului şi în celelalte regiuni.

Joi (25 decembrie) vremea se va răci semnificativ în sudul şi estul ţării, astfel că maximele vor fi cuprinse în general între -5 şi 2 grade, iar noaptea, în Moldova şi în estul Transilvaniei va fi ger (minime ce se vor încadra între -12 şi -10 grade).