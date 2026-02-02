€ 5.0959
DCNews Vremea Cod galben de ger în peste jumătate de țară. Temperaturile maxime coboară până la minus 15 grade
Data actualizării: 12:27 02 Feb 2026 | Data publicării: 10:55 02 Feb 2026

Cod galben de ger în peste jumătate de țară. Temperaturile maxime coboară până la minus 15 grade
Autor: Anca Murgoci

iarna Lacul Morii

E iarnă, așadar... ninge și e frig.

Administrația Națională de Meteorologie a emis luni o atenționare Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute și ger, valabilă până marți dimineața în peste jumătate de țară.

Potrivit ANM, în Moldova, Dobrogea, Oltenia, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7...9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori maxime ce se vor încadra între -9 și -3 grade, mai mici în nordul Moldovei, până spre -15 grade, unde gerul va persista și pe parcursul zilei. Noaptea va fi ger, astfel că temperaturile minime se vor încadra între -20 și -8 grade.

De altfel, până miercuri, vremea va fi deosebit de rece, cu precădere în regiunile extracarpatice, geroasă în timpul dimineților și nopților, la început în Moldova, apoi și în Dobrogea, estul și sud-estul Transilvaniei, în Muntenia și Oltenia și izolat în sudul Banatului, arată o informare meteo. 

Vreme rece în București

Vremea va fi deosebit de rece la Bucureşti în primele două zile ale acestei săptămâni iar temperatura maximă nu va depăşi minus 4 grade pe parcursul zilei de luni.

Potrivit prognozei speciale pentru Capitală, publicate de Administraţia Naţională de Meteorologie, cerul va fi mai mult noros şi mai ales pe parcursul zilei va ninge slab (în jurul a 1 cm). Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura minimă va fi de -9...-7 grade.

Marţi, cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de -2...0 grade, iar cea minimă de -8...-6 grade. 

