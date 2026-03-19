Un blogger rus care a cerut arestarea lui Putin a fost internat la psihiatrie

Un blogger rus, Ilia Remeslo, care a provocat un val de șoc în Rusia atunci când a cerut arestarea lui Putin, a fost internat recent într-un spital de psihiatrie din Sankt Petersburg, potrivit Reuters. Remeslo l-a numit pe Vladimir Putin „președinte ilegitim” și a solicitat urmărirea penală a acestuia în calitate de „criminal de război”, ceea ce i-a atras atenția autorităților și opiniei publice. Informația a fost relatată de un alt blogger pro-război, Alexander Kartavik, citat de Moscow Times.

Internarea și detalii despre spitalizare

Conform surselor „direct din spital”, Remeslo a fost dus la Spitalul Orășenesc de Psihiatrie nr. 3 în seara zilei de 19 martie. Potrivit site-ului Baza, el se află în Secția 16, care se ocupă de bărbați cu simptome recente de tulburare psihotică. Canalul precizează că secția tratează pacienți cu iluzii, tulburări de gândire și vorbire incoerentă. Fontanka a confirmat, de asemenea, internarea lui Remeslo.

Biroul de informații al clinicii a menționat unui pacient, care poartă același nume ca și bloggerul, că i se pot livra pachete în zilele de sâmbătă și miercuri. Jurnalistul Alexander Pliușev, care l-a intervievat pe Remeslo pe 18 martie, a spus că acesta nu a răspuns la mesajele primite joi dimineață „și nici măcar nu le-a analizat”, ignorând totodată apelurile pe WhatsApp. În interviu, Remeslo a subliniat că nu intenționează să părăsească Rusia.

Critici la adresa Kremlinului și efectul asupra opiniei publice

În zilele de 17 și 18 martie, bloggerul, care anterior susținuse guvernul rus, a publicat mai multe postări pe Telegram criticând dur Kremlinul și pe Putin personal. Mesajele sale au stârnit confuzie și indignare în rândul utilizatorilor. Șeful forțelor speciale cecene, Apti Alaudinov, a comentat că Remeslo a atacat guvernul „într-unul dintre cele mai dificile momente pentru țară”, ceea ce ar provoca, după opinia sa, „un ușor dezgust” din cauza „goanei după abonați și a falsei faime”.

În aceste postări, bloggerul a menționat șase motive principale pentru nemulțumirea sa față de liderul rus: conflictul din Ucraina, pe care l-a catalogat ca fiind „un impas absolut” care afectează grav economia; cenzura internetului și a presei; mandatul fără limită al lui Putin; „lipsa de respect față de cetățeni și o poftă nebună, la limita morbidității, de lux”.

Ce urmează pentru Remeslo

Conform lui Pliușciov, dacă informațiile despre spitalizarea bloggerului vor fi confirmate, acțiunea autorităților ar reprezenta „cea mai eficientă gestionare a crizei”. „Deși ceea ce îmi spune Remeslo în interviu nu sună deloc a prostii”, a scris jurnalistul. În contextul tensiunilor și al criticilor directe, internarea lui Remeslo evidențiază cât de delicată este situația pentru cei care îndrăznesc să-l conteste public pe președintele Federației Ruse.

