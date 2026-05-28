Ce face specială plaja desemnată cea mai frumoasă din Europa în 2026

Situată lângă Aljezur, pe Costa Vicentina, plaja ocupă primul loc în clasamentul „European Best Beaches” din acest an, care evaluează destinațiile pe baza frumuseții naturale, accesibilității, atmosferei, protecției mediului și experienței generale a vizitatorilor.

Ce experiențe oferă plaja considerată cea mai frumoasă din Europa în 2026

Parte din Parcul Natural protejat Sud-Vest Alentejo și Costa Vicentina, Monte Clérigo a fost lăudată pentru „autenticitate, natură și lux discret, departe de stațiunile aglomerate”.

Cunoscută pentru peisajele sale atlantice sălbatice, stâncile aurii și atmosfera relaxată, plaja a devenit tot mai populară printre surferi, drumeți, iubitori de natură și turiști care caută un ritm de viață mai lent, departe de zonele turistice aglomerate ale Portugaliei.

Potrivit European Best Destinations, clasamentul anual a început cu sute de plaje din Europa, iar o listă scurtă de 30 de destinații a fost evaluată de un juriu internațional format din călători și pasionați de turism.

Organizația a spus că scopul clasamentului este de a evidenția plajele care oferă mai mult decât frumusețe scenică, ci și locuri unde vizitatorii se pot „deconecta de stresul zilnic, reconecta cu natura și experimenta unele dintre cele mai frumoase peisaje de coastă din Europa”, potrivit traveltomorrow.

Monte Clérigo și-a construit discret reputația de una dintre așa-numitele „plaje ale apusului” din Portugalia, vizitatorii adunându-se seara pentru un apus amețitor peste Atlantic.

Regiunea atrage tot mai multă atenție internațională. European Best Destinations a menționat că Alexandre Grimaldi, fiul prințului Albert al II-lea de Monaco, a fost recent văzut în zonă, iar designerul francez Christian Louboutin își petrece timpul, de asemenea, în această zonă.

În ciuda popularității în creștere, Costa Vicentina rămâne considerabil mai accesibilă decât alte destinații exclusiviste de pe litoralul Portugaliei. Prețurile cazărilor de lux pot fi de până la trei ori mai mici decât în zone precum Comporta.

Grecia, lider în clasament

În afara Portugaliei, Grecia a dominat mare parte din top 10. Plaja Voutoumi de pe insula Antipaxos a ocupat locul secund, fiind considerată și cea mai frumoasă plajă din Europa datorită apei cristaline și pietrișului alb.

Fteri Beach din Kefalonia s-a clasat pe locul 3, iar Elafonissi din Creta pe locul 4. Italia a completat top 5 cu plaja Bogliasco, o destinație pitorească lângă Genova.

Cala Mesquida din Mallorca (Spania) s-a clasat pe locul 6, iar Kvalvika Beach din Norvegia pe locul 7, deși este accesibilă doar pe trasee de drumeție.

Restul topului 10 a inclus Rovinia Beach și Paleokastritsa din Corfu, precum și plaja Kaputaș din Turcia, prezentată și în clasamentul „World’s 50 Best Beaches” din acest an.

