€ 5.2484
|
$ 4.5175
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2484
|
$ 4.5175
 
DCNews Stiri Ce face specială plaja desemnată cea mai frumoasă din Europa în 2026
Data publicării: 28 Mai 2026

Ce face specială plaja desemnată cea mai frumoasă din Europa în 2026
Autor: Iulia Horovei

Monte Clérigo portugalia Monte Clérigo din Portugalia, desemnată cea mai frumoasă plajă din Europa în 2026. Sursa foto: Unsplash
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Praia de Monte Clérigo, o plajă de pe coasta sălbatică de sud-vest a Portugaliei, a fost desemnată cea mai frumoasă plajă din Europa din 2026 de platforma de turism European Best Destinations.

Situată lângă Aljezur, pe Costa Vicentina, plaja ocupă primul loc în clasamentul „European Best Beaches” din acest an, care evaluează destinațiile pe baza frumuseții naturale, accesibilității, atmosferei, protecției mediului și experienței generale a vizitatorilor.

Ce experiențe oferă plaja considerată cea mai frumoasă din Europa în 2026

Parte din Parcul Natural protejat Sud-Vest Alentejo și Costa Vicentina, Monte Clérigo a fost lăudată pentru „autenticitate, natură și lux discret, departe de stațiunile aglomerate”.

Cunoscută pentru peisajele sale atlantice sălbatice, stâncile aurii și atmosfera relaxată, plaja a devenit tot mai populară printre surferi, drumeți, iubitori de natură și turiști care caută un ritm de viață mai lent, departe de zonele turistice aglomerate ale Portugaliei.

Potrivit European Best Destinations, clasamentul anual a început cu sute de plaje din Europa, iar o listă scurtă de 30 de destinații a fost evaluată de un juriu internațional format din călători și pasionați de turism.

Organizația a spus că scopul clasamentului este de a evidenția plajele care oferă mai mult decât frumusețe scenică, ci și locuri unde vizitatorii se pot „deconecta de stresul zilnic, reconecta cu natura și experimenta unele dintre cele mai frumoase peisaje de coastă din Europa”, potrivit traveltomorrow.

Monte Clérigo și-a construit discret reputația de una dintre așa-numitele „plaje ale apusului” din Portugalia, vizitatorii adunându-se seara pentru un apus amețitor peste Atlantic.

Regiunea atrage tot mai multă atenție internațională. European Best Destinations a menționat că Alexandre Grimaldi, fiul prințului Albert al II-lea de Monaco, a fost recent văzut în zonă, iar designerul francez Christian Louboutin își petrece timpul, de asemenea, în această zonă.

În ciuda popularității în creștere, Costa Vicentina rămâne considerabil mai accesibilă decât alte destinații exclusiviste de pe litoralul Portugaliei. Prețurile cazărilor de lux pot fi de până la trei ori mai mici decât în zone precum Comporta.

Grecia, lider în clasament

În afara Portugaliei, Grecia a dominat mare parte din top 10. Plaja Voutoumi de pe insula Antipaxos a ocupat locul secund, fiind considerată și cea mai frumoasă plajă din Europa datorită apei cristaline și pietrișului alb.

Fteri Beach din Kefalonia s-a clasat pe locul 3, iar Elafonissi din Creta pe locul 4. Italia a completat top 5 cu plaja Bogliasco, o destinație pitorească lângă Genova.

Cala Mesquida din Mallorca (Spania) s-a clasat pe locul 6, iar Kvalvika Beach din Norvegia pe locul 7, deși este accesibilă doar pe trasee de drumeție.

Restul topului 10 a inclus Rovinia Beach și Paleokastritsa din Corfu, precum și plaja Kaputaș din Turcia, prezentată și în clasamentul „World’s 50 Best Beaches” din acest an.

Citește și: Un expert recomandă trei destinații pentru vara anului 2026. Două sunt lângă România

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

plaja
calatorii
portugalia
grecia
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 41 minute
11 militari răniți într-un accident cu trei transportoare blindate Piranha 5, în județul Sălaj
Publicat acum 53 minute
Inteligența artificială transformă sistemul bancar: Mii de joburi vor dispărea la băncile din Europa (Morgan Stanley)
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Ce face specială plaja desemnată cea mai frumoasă din Europa în 2026
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Cine este Alina Bocai, numită de Ilie Bolojan la conducerea Agenției Antidrog. Vine dintr-un ONG
Publicat acum 1 ora si 28 minute
Accident în Sibiu: Doi copii pe trotinetă electrică, loviți de un autoturism
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 49 minute
Victor Ponta, înapoi la Palatul Victoria? Scenariul revenirii ca premier și cum ar putea Nicușor Dan să deblocheze consultările de la Cotroceni
Publicat acum 11 ore si 35 minute
Tezaur vechi de aproape 3.000 de ani, descoperit în Prahova de un detectorist de metale. Riscul pentru specialiști, explicat de Daniel Costache
Publicat acum 13 ore si 20 minute
Un cioban din Sălaj, cercetat penal pentru braconaj după ce ar fi ucis un urs cu toporul
Publicat acum 11 ore si 56 minute
Realitatea Plus, singurul post din Europa de Est acreditat de Casa Albă pentru G7. Ana Maria Păcuraru, în delegația oficială
Publicat acum 11 ore si 48 minute
Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close