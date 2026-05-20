Explorează Delta Dunării, paradisul ascuns care atrage din ce în ce mai mulți vizitatori

Delta Dunării, natura sălbatică în toată splendoarea

La capătul unui traseu de 2860 de kilometri, adunând apele unui impresionant bazin hidrografic care acoperă peste 80% din suprafața Europei, Dunărea, al doilea cel mai mare râu al vechiului continent, își construiește, de la întâlnirea cu Marea Neagră de peste 10.000 de ani, una din cele mai frumoase delte din Europa și chiar din lume, cunoscută ca și una dintre marile zone umede ale planetei. Cursurile de apă și cele uscate care s-au format aici oferă condiții bune de viață pentru un număr mare de specii de plante și animale. Dintre acestea, stufărișul formează una dintre cele mai mari suprafețe compacte din lume, iar pădurile de Letea și Caraorman reprezintă limita nordică pentru două specii rare de stejar din România, întâlnite de obicei în zonele sudice ale peninsulelor Balcanice și Italice.

Biodiversitate și peisaje spectaculoase

Pentru a înțelege complexitatea Deltei Dunării nu este suficient să citești despre ea, ci trebuie să vizitezi acest mediu vast și complex, să faci o plimbare cu barca pe canale și lacuri, să asculți ritmul stufărișului și sunetul naturii și abia apoi vei realiza cât de norocos ești că ai ajuns într-un loc cunoscut drept Raiul păsărilor și peștilor", un loc care ar trebui păstrat pentru generațiile viitoare cel puțin în starea sa actuală de paradis ascuns.

Aici vei avea ocazia să descoperi toate speciile de vegetație lacustră din Europa, care se regăsesc în diverse habitate: vegetația submersibilă și plutitoare, vegetația riverană care se formează pe luncile iazurilor și lacurilor, vegetația pajiștilor, vegetația zonelor saline și a zonelor cu apă temporară.

Vei vedea un teritoriu care reprezintă cea mai importantă escală pentru păsările migratoare care călătoresc între regiunile tropicale și arctice, cinci dintre cele mai importante coridoare de migrație trecând prin Delta Dunării. Multe dintre aceste păsări te vor însoți cu siguranță pe parcursul plimbărilor cu barca. Pe lângă speciile migratoare, există și un număr mare de specii rare care cuibăresc aici ca oaspeți de vară, în timp ce alți oaspeți de iarnă zboară spre Europa de Nord și vin să-și petreacă iarna în Delta Dunării.

Cu peisaje spectaculoase, canale liniștite și sate autentice, Delta oferă experiențe unice pentru iubitorii de natură și relaxare.