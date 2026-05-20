Subcategorii în Stiri

Cutremur în Turcia, resimțit și la granița cu Siria. Populația, în panică - FOTO/VIDEO
Data publicării: 20 Mai 2026

Cutremur în Turcia, resimțit și la granița cu Siria. Populația, în panică - FOTO/VIDEO
Autor: Doinița Manic

imagine cutremur Cutremurul a fost resimţit în cinci provincii din regiune, inclusiv într-o zonă situată la frontiera cu Siria. Foto: Pixabay
Un cutremur provoacă panică în estul Turciei.

Un cutremur cu magnitudinea 5,6 a zguduit miercuri estul Turciei, transmite Agerpres. Seismul a provocat panică în rândul populaţiei din regiune. Echipele care evaluează situaţia nu au raportat imediat victime sau pagube materiale majore, transmite agenţia EFE.

Autoritatea pentru Gestionarea Dezastrelor şi Situaţiilor de Urgenţă (AFAD) din Turcia a anunţat că seismul s-a produs la ora locală 09:00 (06:00 GMT), în provincia Malatya, la o adâncime de şapte kilometri. Seismul a avut epicentrul în municipiul Battalgazi.

Cutremurul din Turcia, resimţit în cinci provincii, inclusiv la granița cu Siria

Cutremurul a fost resimţit în cinci provincii din regiune, inclusiv într-o zonă situată la frontiera cu Siria.

"Până în prezent, nu există consecinţe negative. Echipele noastre îşi continuă activitatea", a declarat ministrul turc de Interne, Mustafa Cifti, într-un scurt comunicat distribuit pe reţelele sociale.

În imaginile apărute pe Internet pot fi văzuți elevi şi profesori, panicați, care părăsesc sălile de clasă şi locuitori care ies din imobile.

Potrivit media locale, cutremurul de miercuri a readus în memorie amintirea încă vie a marelui seism produs în februarie 2023, care a afectat 11 provincii din estul Turciei, printre care Malatya, şi care a lăsat în urmă peste 53.000 de morţi şi peste 107.000 de răniţi.

Centrul German de Cercetare în Geoştiinţe (GFZ), citat de Reuters, a anunţat o magnitudine de 5,8 şi o adâncime de 10 kilometri.

