Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, anunțul zilei despre inflație: "Să facem corecție fiscală și să creștem venituri nu funcționează"

Iată principalele declarații făcute de Mugur Isărescu:

Traiectoria inflației era în mare măsură descendentă în primele două luni, dar s-a inversat în martie, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

Creșterea abruptă a prețului la țiței a avut un efect invers.

Se vorbește în toată Europa de inflația Ormuz, care a generat șoc amplu la nivelul pieței de petrol și gaze naturale, cu efecte pe piețele de îngrășăminte, produse chimice, materii prime agricole, aluminiu. A crescut foarte mult prețul îngrășămintelor.

Inflația de bază, pe care putem să o controlăm noi, a decelerat din cauza reducerii cererii de consum și din cauza scăderii costului cu forța de muncă.

Așteptările privind evoluția economiei nu sunt optimiste, dar nici dezastruos pesimiste, sunt realiste.

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănunțul este social dureros, dar acționează în sensul temperării inflației.

Deviația PIB-ului este „puternic negativă”, o restrângere a activității economice. Partea bună e că ne ajută la inflație , temperează cererea.

, temperează cererea. Avem o traiectorie pozitivă, crescătoare a investițiilor în ultimele trimestre din 2025, sperăm să o vedem și în 2026.

Criza politică nu ajută economia. Evoluția viitoare va depinde sporit de finanțarea din surse externe, care are nevoie de continuitate politică.

Varianta să facem corecție fiscală și în același timp să sporim veniturile, consumul, nu funcționează. Sunt măsuri care sunt conflictuale.

Nu e o scădere impresionantă, dar e relativ bună. Avem scăderea deficitului comercial, îndeosebi în semestrul 2 din 2025, pe fondul anului agricol favorabil și a temperării cererii de consum. Sperăm să avem un an gricol bun. Până acum arată bine.

Cursul a fost ținut artificial în sensul că nu s-a apreciat, nu l-am lăsat să se facă 4,4, dar nu că l-am ținut prea sus. Toți indicatorii de rezervă sunt în limitele optime, acolo unde trebuie să fie, inclusiv cel calculat de FMI – ARA EM. Nu puteam să păstrăm rezervele unde trebuie, dacă ne apucam să ținem cursul contra pieței și aiurea.

Legat de nivelul actual, de regulă nu comentăm intervențiile în piață. Dar trebuie să vă spun că spre deosebire de aprilie-mai anul trecut, intervențiile noastre au fost mult mai mici, mult-mult mai mici, pot să pun și trei de „mult”, mult-mult-mult mai mici. Și cursul se pare că și-a găsit un nivel de echilibru.

Ne permitem o flexibilitate mai mare a cursului, dar depinde de stabilitatea politică, să avem cât mai repede un guvern și continuare corecției fiscale. De multe ori nu doar faptele strică, ci și vorbele. Vorbele spuse aiurea sau în momente nepotrivite... uitați și evoluția cursului.

La prognoză avem două lucruri pe care trebuie să le spunem. La creștere economică avem la nivelul UE o creștere semnificativ mai mică, iar în ceea ce privește inflația - inflație mai mare. Și în SUA a apărut cifra de inflație - 3,8.



La noi avem ușoare presiuni inflaționiste. Va crește inflația până prin iulie, probabil pe la 11% pentru ca apoi, în septembrie, să avem o inflație de 6%, iar la sfârșitul anului spre 5,5%, 2,9% la sfârșitul anului următor. Depinde de evoluția conflictului din Orientul Mijlociu și ca noi să avem un guvern. Dar s-ar putea ca prin toamnă să nu mai fim campioni la inflație.

Cocoșa despre care vorbeam, va dispărea în vară.

Lucrurile sunt controrabile, dar ne trebuie clar un guvern.

Corecția a mers bine înainte. Dovada clară e că agențiile de rating nu ne-au retrogradat. Vedem și din inflație, din deficit. Probabil a fost cam aspră, dar trebuie să ne uităm la componenta socială, în ce măsură putem asigura stabilitate socială și politică. Continuarea corecției fiscale este esențială.

Nu există riscul incapacității de plată.

Noul Guvern va trebui să continue ce se întâmplă acum. Nu neapărat să taie, nu neapărat să majoreze impozite, să continue. Și a continua înseamnă să nu reduci, de exemplu, TVA-ul. Nici să nu te apuci să discuți că reduci TVA-ul, ceea ce nu e simplu, pentru că unii mizează pe asta. Să continui poate să însemne și să menții o anumită linie de austeritate în ceea ce privește viitoarele creșteri de salarii, cu toate că aici am rezerve. Orice corecție, orice reformă, fără suport social nu funcționează.

Știrea inițială:

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, susține, marţi, o conferinţă de presă, pentru prezentarea Raportului trimestrial asupra inflaţiei.

Rata anuală a inflaţiei va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025, sub impactul tranzitoriu al expirării schemei de plafonare a preţului la energia electrică şi al majorării cotelor de TVA şi accizelor, de la 1 august, iar în următoarele trei trimestre se va reduce relativ lent şi pe o traiectorie fluctuantă, considerabil mai ridicată decât cea din proiecţia precedentă, a transmis BNR.

În şedinţa de vineri, Consiliul de administraţie al BNR a analizat şi aprobat Raportul asupra inflaţiei, ediţia mai 2026, document ce încorporează cele mai recente date şi informaţii disponibile, amintește Agerpres.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 3,9%, de la 3,7% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2026, anticipând că aceasta va ajunge la 2,7% la sfârşitul lui 2027, potrivit datelor prezentate în luna februarie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

