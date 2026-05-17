DCNews Stiri Eurovision 2026: Cine sunt membrii juriului Republicii Moldova care au dat doar 3 puncte României și cine i-a desemnat
Data publicării: 17 Mai 2026

Eurovision 2026: Cine sunt membrii juriului Republicii Moldova care au dat doar 3 puncte României și cine i-a desemnat
Autor: Doinița Manic

Alexandra Căpitănescu Eurovision România 20263 Alexandra Căpitănescu - finalista Eurovision România 2026 căreia Moldova i-a dat doat 3 puncte. Inquam Photos / George Călin
Află în articol cine sunt membrii juriului Republicii Moldova care au dat doar 3 puncte României și cine i-a desemnat.

Potrivit protv.md, membrii juriului Republicii Moldova care au dat doar 3 puncte României sunt: Andrei Zapșa, Pavel Orlov, Stanislav Goncear, Victoria Cușnir, Corina Caireac, Cătălina Solomac și Ilona Stepan.

Andrei Zapșa este director general adjunct al companiei publice Teleradio-Moldova, responsabil de televiziune. El are 30 de ani și mai este cunoscut și ca profesor, scriitor și muzician. ÎN 2019 este decorat de Președintele Republicii Moldova cu Medalia „Mihai Eminescu”, pentru merite deosebite în activitatea de creație.

Din noiembrie 2023, este Directorul general adjunct al Companiei „Teleradio-Moldova”, furnizorul național de servicii media audiovizuale al Republicii Moldova.

Cătălina Solomac este o tânără artistă din Republica Moldova care a participat la selecția națională pentru Eurovision. Ea are 18 ani și a devenit populară în spațiul public grație piesei „Pink Margarita”, care s-a clasat pe locul al treilea în competiția de preselecție din Moldova.

Pavel Orlov este cântăreț, unul dintre concurenții din Selecția Națională Eurovision Moldova 2026. El a participat la selecția națională cu piesa "Can't Say Goodbye".

Ilona Stepan este dirijoare de cor și cadru didactic universitar, cunoscută în domeniul muzicii academice din Republica Moldova. Are 62 de ani și este director-artistic și prim-dirijor al Capelei Corale Academice „Doina".

Victoria Cușnir este jurnalistă și realizatoare de radio. A lucrat ca realizatoare de emisiuni la Radio Chișinău.

Deocamdată nu se știe câte puncte a acordat fiecare jurat moldovean României sau celorlalte țări ajunse în finala Eurovision 2026.

Potrivit sursei citate, juriul național al Republicii Moldova a fost ales și numit de către televiziunea publică care organizează selecția pentru Eurovision - Moldova 1, parte a Instituției Publice Compania „Teleradio-Moldova” (TRM).

Care sunt criteriile după care un juriu trebuie să evalueze fiecare prestație de la Eurovision

Daniel Vodă, purtător de cuvânt, șef al Serviciului diplomație publică, comunicare strategică și interacțiune cu presa din cadrul Ministerului de Afaceri Externe al Republicii Moldova, a explicat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, care sunt criteriile după care un juriu trebuie să evalueze fiecare prestație de la Eurovision.

"O informație utilă pentru toată lumea: Conform regulilor European Broadcasting Union, fiecare juriu național acordă puncte pe baza repetiției generale dedicate juriilor („jury show”), desfășurată cu o seară înainte de finală. Jurații trebuie să evalueze fiecare prestație după 4 criterii principale:

  • Calitatea vocală
  • Performanța scenică și coregrafia
  • Compoziția și originalitatea piesei
  • Impresia generală a actului artistic

Fiecare jurat face propriul clasament al tuturor pieselor, de la locul 1 la ultimul. Apoi, aceste clasamente sunt combinate pentru a forma topul final al țării respective.

Punctele se acordă astfel:
  12 puncte – locul 1
  10 puncte – locul 2
  8–1 puncte – locurile 3–10

Jurații nu au voie să voteze pentru propria țară și trebuie să fie independenți politic și profesional de artiști sau delegații", a scris Daniel Vodă, purtător de cuvânt, șef al Serviciului diplomație publică, comunicare strategică și interacțiune cu presa din cadrul Ministerului de Afaceri Externe al Republicii Moldova, pe pagina sa de Facebook.

