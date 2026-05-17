Mister în jurul lui Mourinho: Discuții în culise cu Real Madrid, dar „99% rămân la Benfica”

Jose Mourinho spune că au existat discuţii între agentul său, Jorge Mendes, şi preşedintele lui Real Madrid, Florentino Perez, însă şi cu reprezentanţi ai clubului madrilen. Totodată, Jose Mourinho a spus că există 99% șanse să rămână la Benfica, scrie EFE.

Ce spune Mourinho despre discuțiile cu Real Madrid

După ultimul meci din liga portugheză, în care Benfica a învins în deplasare pe Estoril (3-1), Mourinho a spus la Sport TV că există discuţii, însă nimic concret deocamdată: Evident, se întâmplă ceva. Dar nu există niciun contract, nicio discuţie între preşedintele lui Real Madrid şi mine. Din partea lui Real Madrid, nu am nimic (...). Singurul lucru cu Real Madrid sunt conversaţiile dintre Jorge (Mendes) şi preşedinte (Perez) şi consiliul de administraţie.

Mourinho a spus că există o şansă de 99% să rămână la Benfica

Mourinho a spus, însă, că există o şansă de 99% să rămână la Benfica, pentru că are un contract cu clubul din Lisabona şi o ofertă de reînnoire, pe care spune că nu a văzut-o încă.

Nu am semnat cu Real Madrid, nu am contract cu Real Madrid, nu am o ofertă. Nu am nimic. Singurul lucru pe care îl am, şi nu-l voi nega, este că agentul meu a vorbit cu mine, nu Real Madrid, şi mi-a spus: 'Uite, ar putea exista o situaţie reală şi serioasă cu Real Madrid, hai să aşteptăm şi să vedem'. Bine, hai să aşteptăm şi să vedem, a spus antrenorul lusitan.

Mourinho a semnat un contract cu Benfica în septembrie 2025, valabil până în 2027, dar care include o perioadă de zece zile după sfârşitul sezonului actual pentru ca ambele părţi să evalueze dacă vor să continue relaţia.

Benfica, neînvinsă în acest sezon de Primera Liga, dar pe locul 3 la finalul campionatului

Benfica, chiar dacă a fost neînvinsă în acest sezon, a terminat pe locul 3 în Primeira Liga cu 80 de puncte acumulate, după FC Porto 88 puncte şi Sporting Lisabona 82 puncte, şi va juca sezonul viitor în Europa League.

FC Porto şi-a asigurat matematic al 31-lea titlu în Portugalia încă de acum 2 etape. Dragonii îşi consolidează a doua poziţie în clasamentul titlurilor de campioană, după Benfica (38), notează Agerpres.