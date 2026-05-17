€ 5.2088
|
$ 4.4801
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2088
|
$ 4.4801
 
DCNews Sport Mister în jurul lui Mourinho: Discuții în culise cu Real Madrid, dar „99% rămân la Benfica”
Data publicării: 17 Mai 2026

Mister în jurul lui Mourinho: Discuții în culise cu Real Madrid, dar „99% rămân la Benfica”
Autor: Andrei Itu

jose-mourinho_82000600 Foto: Agerpres / Jose Mourinho
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Jose Mourinho, antrenorul lui Benfica Lisabona, a confirmat că au existat discuții între agentul său, Jorge Mendes, și președintele lui Real Madrid, Florentino Pérez, dar și cu oficiali ai clubului madrilen.

Jose Mourinho spune că au existat discuţii între agentul său, Jorge Mendes, şi preşedintele lui Real Madrid, Florentino Perez, însă şi cu reprezentanţi ai clubului madrilen. Totodată, Jose Mourinho a spus că există 99% șanse să rămână la Benfica, scrie EFE.

Ce spune Mourinho despre discuțiile cu Real Madrid

După ultimul meci din liga portugheză, în care Benfica a învins în deplasare pe Estoril (3-1), Mourinho a spus la Sport TV că există discuţii, însă nimic concret deocamdată: Evident, se întâmplă ceva. Dar nu există niciun contract, nicio discuţie între preşedintele lui Real Madrid şi mine. Din partea lui Real Madrid, nu am nimic (...). Singurul lucru cu Real Madrid sunt conversaţiile dintre Jorge (Mendes) şi preşedinte (Perez) şi consiliul de administraţie.

Mourinho a spus că există o şansă de 99% să rămână la Benfica

Mourinho a spus, însă, că există o şansă de 99% să rămână la Benfica, pentru că are un contract cu clubul din Lisabona şi o ofertă de reînnoire, pe care spune că nu a văzut-o încă.

Nu am semnat cu Real Madrid, nu am contract cu Real Madrid, nu am o ofertă. Nu am nimic. Singurul lucru pe care îl am, şi nu-l voi nega, este că agentul meu a vorbit cu mine, nu Real Madrid, şi mi-a spus: 'Uite, ar putea exista o situaţie reală şi serioasă cu Real Madrid, hai să aşteptăm şi să vedem'. Bine, hai să aşteptăm şi să vedem, a spus antrenorul lusitan.

Mourinho a semnat un contract cu Benfica în septembrie 2025, valabil până în 2027, dar care include o perioadă de zece zile după sfârşitul sezonului actual pentru ca ambele părţi să evalueze dacă vor să continue relaţia.

Benfica, neînvinsă în acest sezon de Primera Liga, dar pe locul 3 la finalul campionatului

Benfica, chiar dacă a fost neînvinsă în acest sezon, a terminat pe locul 3 în Primeira Liga cu 80 de puncte acumulate, după FC Porto 88 puncte şi Sporting Lisabona 82 puncte, şi va juca sezonul viitor în Europa League.

FC Porto şi-a asigurat matematic al 31-lea titlu în Portugalia încă de acum 2 etape. Dragonii îşi consolidează a doua poziţie în clasamentul titlurilor de campioană, după Benfica (38), notează Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

benfica
jose mourinho
real madrid
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Războiul din Iran mută vacanţele românilor din "early booking" în "last minute". Președintele ANAT: Nu mai există predictibilitate
Publicat acum 9 minute
Piesa Bulgariei - „Bangaranga”, care a câștigat Eurovision 2026, compusă de un român. Cine este Cristian Tarcea
Publicat acum 35 minute
Eurovision 2026: Prima reacție a unui membru din juriul Moldovei, despre punctajul mic oferit României. "Aprecierea scăzută a fost justificată"
Publicat acum 36 minute
Cu ce se ocupă fiul preşedintelui Mahmoud Abbas, ales în comitetul central al Fatah / Video
Publicat acum 54 minute
Prea puține puncte din R. Moldova pentru România la Eurovision? Chirieac: "Avem o informație care trebuie utilizată la București"
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 36 minute
Muzeul Satului "Dimitrie Gusti", la 90 de ani de la deschidere. Satul din inima verde a Bucureștiului
Publicat acum 4 ore si 25 minute
Eurovision 2026. Țările care au acordat României cele mai multe puncte
Publicat acum 3 ore si 9 minute
Moldova a dat României doar 3 puncte în finala Eurovision 2026. Prezentatoarea de la Chișinău, devastată. A vrut să refuze să mai citească punctajul: "Încă tremur ca o vargă " - VIDEO
Publicat acum 4 ore si 16 minute
Cine este DARA, cântăreața care a adus Bulgariei prima victorie la Eurovision
Publicat acum 4 ore si 39 minute
Horoscop 17 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close