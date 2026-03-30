Slovacia - România, meci pentru „domnul Lucescu”. Căpitanul Nicolae Stanciu, declarațiile zilei

Nicolae Stanciu susține că tricolorii îşi doresc o victorie contra Slovaciei, marți seară, pe care să o dedice selecţionerului Mircea Lucescu, aflat în spital după ce i s-a făcut rău în timpul şedinţei de pregătire de duminică dimineaţa. Medicii i-au pus luni, lui Mircea Lucescu, un pacemaker.

Slovacia - România: "Meciul va fi pentru domnul Lucescu"

"Atâta timp cât îmbrăcăm acest tricou şi reprezentăm o ţară întreagă nu se poate vorbi despre un meci amical. Atâta timp cât ai emblema cu România şi ştii că o ţară întreagă te urmăreşte nu ai cum să nu intri pe teren şi să dai 100%. Meciul are importanţă pentru coeficient, pentru noi, în primul rând să ne respectăm meseria, să respectăm tricoul şi pe toţi ceilalţi pe care îi reprezentăm. Cu siguranţă meciul cu Slovacia va fi pentru domnul Lucescu. Sper să-i facem o bucurie, pentru că ştim cât de mult înseamnă fotbalul pentru el. Ştim că şi-ar fi dorit să fie aici alături de noi. Pentru el ne dorim să facem un meci bun şi la final să-i dedicăm victoria", a afirmat Stanciu.

Nicolae Stanciu, înainte de Slovacia - România: "Suntem liniștiți că Mircea Lucescu este sănătos și stabil"

"Vreau să-i transmit sănătate domnului Lucescu şi să vă spun că toată lumea este mai liniştită şi mai bucuroasă pentru că ştim că este sănătos şi are o stare stabilă acum. Chiar ne-a transmis nişte mesaje prin intermediul staffului. A fost un şoc, dar acum suntem mai bine. Suntem mai liniştiţi şi ne bucurăm foarte mult că dânsul este bine, asta este cel mai important. A fost onoare şi o plăcere pentru mine să am un antrenor ca Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori ai lumii. Nu pot să mă consider decât norocos că am avut şansa să lucrez cu el şi dacă meciul din Turcia a fost ultimul împreună vreau să-i urez multă sănătate şi în continuare să facă ceea ce îşi doreşte dânsul cel mai mult", a mai spus căpitanul României, Nicolae Stanciu, potrivit Agerpres.

Meciul dintre Slovacia și România se va juca marți, 31 martie 2026, de la ora 21:45, la Bratislava.