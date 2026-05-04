Ce a adus nou Cristi Chivu la Inter, noua campioană a Italiei. Dezvăluirile căpitanului Lautaro Martinez

„Astăzi suntem cu toţii fericiţi, dar nu trebuie să uităm toată munca depusă, pentru că a fost foarte dificil să o luăm de la capăt după finalul sezonului trecut, când am pierdut toate competiţiile pe care le puteam câştiga”, a spus căpitanul echipei Inter Milano, Lautaro Martinez, după ce formația sa a cucerit matematic titlul în Serie A, duminică seară, după victoria cu Parma, scor 2-0, pe San Siro, în etapa a 35-a.

Cu trei etape înainte de finalul sezonului, Inter are 12 puncte avans faţă de următoarea clasată, Napoli, care anul trecut a cucerit titlul la diferenţă de un punct de nerazzurri.

Inter a pierdut titlul în 2025 la o diferență de un punct față de Napoli, iar în finala Ligii Campionilor jucată anul trecut a fost surclasată de Paris Saint-Germain, scor 0-5.

Schimbarea făcută de Cristian Chivu

Lautaro a dezvăluit ce a adus nou antrenorul Cristian Chivu, primul tehnician român care câștigă un titlu în unul dintre cele mai importante cinci campionate din lume.

„El a adus energie, entuziasm şi zâmbetul său la antrenamente. Chiar dacă am dat totul timp de patru ani alături de Simone (n.r. Inzaghi), poate că aveam nevoie de o schimbare”, a spus golgheterul din Serie A.

Chivu, declarații după triumful cu Inter

Proaspătul campion al Italiei la fotbal cu Inter Milano, a declarat, duminică seara, după ce echipa şi-a asigurat al 21-lea titlu în Serie A, că a dorit să fie un antrenor „empatic şi uman”, potrivit site-ului oficial al clubului.

„Am vrut să fiu antrenor în felul meu, încercând să fiu empatic, uman şi să nu mă gândesc la mine, la părerea celor dinafară. Mă gândesc la cei care ţin la mine şi să dau totul pentru echipă şi pentru suporteri. Ca antrenor ştiu că sunt mereu în pericol şi trebuie să accept asta cu zâmbetul pe buze şi, ştiind că lucrurile nu merg bine, trebuie să dau totul”, a spus Cristian Chivu în conferinţa de presă de după meciul cu Parma (2-0), de duminică seară.

„Din punct de vedere al nivelului de joc am vrut să fim mereu proactivi, iar apoi, în funcţie de adversar, trebuia să facem ajustări: cu dublări, cu unele rotaţii în plus, să oferim sprijin atunci când echipele veneau să ia puncte. Trebuie mereu să înţelegi momentele jocului, să te adaptezi la ceea ce vrea să facă adversarul. Predecesorii mei au făcut o treabă grozavă, deoarece băieţii au cunoştinţe excelente despre joc şi pentru mine a fost uşor să mă adaptez. Sunt jucători buni cei care ajută antrenorii să câştige trofee, cei care îţi transformă visurile în realitate. De la rivalii mei am doar de învăţat, deoarece au câştigat multe şi au făcut istorie în fotbal”, a adăugat tehnicianul român.

Al 21-lea titlu pentru Inter, la cârma lui Cristi Chivu

Chivu a afirmat că era în istoria clubului nerazzurro înainte de a câştiga acest titlu ca antrenor. „Eram în istoria lui Inter încă dinaintea acestui Scudetto. Sunt mulţumit pentru aceşti jucători, pentru club, pentru suporteri, deoarece am avut de suferit batjocura celor care au încercat să denigreze munca pe care am depus-o”, a transmis Chivu.

„Echipa şi-a suflecat mânecile, a renăscut şi şi-a găsit motivaţia potrivită pentru a face un sezon competitiv. A reuşit şi sunt bucuros pentru jucători: al 21-lea scudetto este o pagină importantă în istoria acestui mare club. Sunt la fel de fericit ca atunci când am câştigat titlul ca jucător, chiar dacă eram mai tânăr, cu părul un pic mai lung şi mai puţin alb”, a adăugat Chivu, precizând că a dorit să arate bine pentru interviuri.

„A fost un sezon cu urcuşuri şi coborâşuri, un maraton în care la final câştigă cine este mai constant şi adună mai multe puncte. Din fericire, am reuşit noi, continuând munca bună pe care am făcut-o la început, în ciuda unor meciuri pierdute, însă am ştiut să reacţionăm şi să ne revenim, păstrând în minte obiectivul nostru. Prin ianuarie şi februarie am înţeles că suntem cu adevărat competitivi şi că putem reuşi acest lucru, am depăşit momente dificile precum eliminarea din Champions League şi înfrângerea din derby (0-1 cu AC Milan, n.r.), am rămas în picioare, fiind competitivi până la capăt”, a mărturisit Chivu.

Chivu a dezvăluit că la un moment dat a părăsit terenul când toată lumea sărbătorea titlul pentru a merge la vestiare ca să fumeze o ţigară.

Chivu își laudă elevii după victorie

Antrenorul român a mai spus că meritele pentru acest trofeu revin clubului, care a încercat mereu să fie alături de jucători şi să le ofere tot ce era necesar în momentele dificile, dar şi fotbaliştilor, care îl „merită pe deplin”.

„Eu nu vorbesc despre mine, din punct de vedere uman sunt atipic. Acum câţiva ani a trebuit să vorbesc cu mine însumi pentru o chestiune de viaţă şi moarte, iar atunci mi-am pierdut egoul. Încerc să fiu cea mai bună versiune a mea, încerc să-i ajut pe aceşti băieţi, care uneori au nevoie de un băţ, iar alteori de un morcov, încerc să înţeleg momentele prin experienţa pe care am acumulat-o în vestiar, antrenând o echipă, şi să nu repet greşelile pe care le-am făcut ca jucător”, a mai spus Chivu.

Chivu este al doilea om care reuşeşte să câştige titlul cu Inter Milano atât ca jucător, cât şi ca antrenor, după Armando Castellazzi (în 1930, respectiv 1938). Chivu a cucerit trei titluri de campion cu Inter Milano ca jucător, în 2008, 2009 şi 2010.

Inter Milano are şansa de a realiza eventul în acest sezon, dacă o va învinge pe Lazio în finala Cupei Italiei, pe 13 mai, pe Stadio Olimpico din Roma, notează Agerpres.