„N-ai cum să plângi!“ / Mesaj emoționant al fostului fotbalist Cristian Munteanu, după ce Mircea Lucescu a murit

Legendarul antrenor Mircea Lucescu a murit în cursul serii de marți pe patul de spital, în urma unor complicații apărute în ultimele ore. El era internat de o săptămână, după ce a leșinat în vestiarul echipei naționale din cauza unei tahicardii ventriculare, în timpul ședinței tehnice cu jucătorii. Vineri, chiar înainte de externare, selecționerul a suferit un infarct miocardic acut.

„Astăzi marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20:30, a fost declarat decesul domnului Mircea Lucescu. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori şi jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa naţională a României la un Campionat European, în anul 1984. Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet, ca un simbol naţional. Dumnezeu să îl odihnească!”, a transmis Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti.

Cristian Munteanu, fost fotbalist: N-ai cum să plângi

Fostul fotbalist Cristian Munteanu, care a jucat în anii ’90 și anii 2000 la mai multe echipe, printre care Farul Constanța, Dinamo București, FC Național și AEK Larnaca, a declarat pentru DC News că Mircea Lucescu a ajuns pe podiumul fotbalului european.

„A fost o legendă a fotbalului mondial. Mircea Lucescu nu o să fie mort niciodată. E un român cu care ne mândrim, un român care a ajuns în primii trei antrenori din istoria fotbalului european, n-ai cum să plângi. Legendele nu mor niciodată“, a precizat Munteanu.

Fostul portar a avut un mesaj de îmbărbătare și pentru Răzvan Lucescu, cu care a fost coleg la FC Național.

„Dumnezeu să-l ierte pe Mircea Lucescu! Multă putere lui Răzvan, cu care am fost coleg timp de doi ani la FC Național. Să-i dea Dumnezeu putere să treacă peste momentele astea“, a precizat, pentru DC News, Cristian Munteanu, fost portar.