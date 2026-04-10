Mircea Lucescu va fi înmormântat astăzi, cu onoruri militare
Data actualizării: 09:14 10 Apr 2026 | Data publicării: 08:55 10 Apr 2026

Mircea Lucescu va fi înmormântat astăzi, cu onoruri militare
Autor: Iulia Horovei

mircea lucescu Mircea Lucescu (1945-2026), antrenorul și fostul selecționer al naționalei României. Sursa foto: Agerpres. Edit DCNews/Iulia Horovei

Antrenorul Mircea Lucescu va fi condus, astăzi, pe ultimul drum.

Astăzi are loc slujba de înmormântare și înhumaren a marelui antrenor Mircea Lucescu. Acesta va fi înmormântat la Cimitirul Bellu, momentul înhumării fiind precedat de onoruri militare, un gest de recunoaștere a meritelor regretatului antrenor.

Înmormântarea lui Mircea Lucescu

După ce aproximativ 15.000 de persoane au venit la Arena Națională, miercuri și joi, pentru a-și lua rămas bun de la Mircea Lucescu, cel mai titrat antrenor român și al treilea tehnician din lume la trofee câștigate, ultima zi a ceremoniilor va fi marcată de discreție, cu evenimente desfășurate în două locații.

Cortegiul funerar se va deplasa către Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00.

Participarea la biserică este strict limitată la familie și invitații apropiați.

Ultima etapă a ceremoniei va avea loc începând cu ora 12:20.

La ora 13:10 va avea loc înhumarea propriu-zisă. Conform dorinței familiei, accesul publicului larg va fi restricționat în incinta cimitirului, zona fiind delimitată exclusiv pentru cercul restrâns de apropiați.

Având în vedere amploarea evenimentului, securitatea și ordinea publică vor fi asigurate permanent prin coordonarea strânsă între Jandarmeria Română și Poliția Capitalei, potrivit Federației Române de Fotbal.

Traseele rutiere au fost stabilite împreună cu Poliția Rutieră pentru a minimiza blocajele pe durata deplasării cortegiului funerar între Arena Națională, Biserica Sfântul Elefterie și Cimitirul Bellu.

Publicul este rugat să respecte indicațiile forțelor de ordine pentru a evita incidentele și pentru a permite desfășurarea ceremoniei în condiții de maximă decență.

Citește și: Noul stadion al lui Dinamo va purta numele lui Mircea Lucescu. Ministrul Predoiu, anunț de la Arena Națională
 

Cele mai noi știri
Publicat acum 34 minute
Două case ard acum în Vrancea. Incendiu pe 600 mp/ ISU Vrancea, anunț de ultimă oră
Publicat acum 38 minute
Imaginile dimineții cu ger și zăpadă: Minus 10 grade la Bâlea Lac și viscol în mai multe județe
Publicat acum 48 minute
Mircea Lucescu va fi înmormântat astăzi, cu onoruri militare
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Băiat de 14 ani, din Iași, olimpic la religie, împins la sinucidere de o persoană cunoscută într-un joc. ”Nivelul 10 era sinuciderea”
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Război în Orientul Mijlociu / ZIUA 42: Trump acuză Iranul: „Nu acesta este acordul pe care l-am încheiat!” / Alertă antiaeriană în tot Israelul
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 53 minute
Horoscop 10 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 9 ore si 33 minute
Sindicatul Europol, acuzat că sabotează Poliția Română
Publicat acum 3 ore si 29 minute
BANCUL ZILEI: Momentul de sinceritate
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Băiat de 14 ani, din Iași, olimpic la religie, împins la sinucidere de o persoană cunoscută într-un joc. ”Nivelul 10 era sinuciderea”
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Ce a vorbit Oana Țoiu cu Marco Rubio. Anunțul MAE
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close