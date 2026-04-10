Mircea Lucescu va fi înmormântat astăzi, cu onoruri militare

Astăzi are loc slujba de înmormântare și înhumaren a marelui antrenor Mircea Lucescu. Acesta va fi înmormântat la Cimitirul Bellu, momentul înhumării fiind precedat de onoruri militare, un gest de recunoaștere a meritelor regretatului antrenor.

După ce aproximativ 15.000 de persoane au venit la Arena Națională, miercuri și joi, pentru a-și lua rămas bun de la Mircea Lucescu, cel mai titrat antrenor român și al treilea tehnician din lume la trofee câștigate, ultima zi a ceremoniilor va fi marcată de discreție, cu evenimente desfășurate în două locații.

Cortegiul funerar se va deplasa către Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00.

Participarea la biserică este strict limitată la familie și invitații apropiați.

Ultima etapă a ceremoniei va avea loc începând cu ora 12:20.

La ora 13:10 va avea loc înhumarea propriu-zisă. Conform dorinței familiei, accesul publicului larg va fi restricționat în incinta cimitirului, zona fiind delimitată exclusiv pentru cercul restrâns de apropiați.

Având în vedere amploarea evenimentului, securitatea și ordinea publică vor fi asigurate permanent prin coordonarea strânsă între Jandarmeria Română și Poliția Capitalei, potrivit Federației Române de Fotbal.

Traseele rutiere au fost stabilite împreună cu Poliția Rutieră pentru a minimiza blocajele pe durata deplasării cortegiului funerar între Arena Națională, Biserica Sfântul Elefterie și Cimitirul Bellu.

Publicul este rugat să respecte indicațiile forțelor de ordine pentru a evita incidentele și pentru a permite desfășurarea ceremoniei în condiții de maximă decență.

