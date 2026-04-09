Data actualizării: 13:29 09 Apr 2026 | Data publicării: 13:21 09 Apr 2026

Noul stadion al lui Dinamo va purta numele lui Mircea Lucescu. Ministrul Predoiu, anunț de la Arena Națională
Autor: Iulia Horovei

mircea lucescu Omagiu pentru Mircea Lucescu. Sursa foto: Agerpres/Colaj DCNews/Iulia Horovei

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, i-a adus joi un ultim omagiu antrenorului Mircea Lucescu, la Arena Națională, unde a anunțat iniţierea procedurilor legale pentru a denumi viitorul stadion al Clubului Dinamo - Stadionul „Dinamo Mircea Lucescu”.

Vicepremierul Cătălin Predoiu, ministru al Afacerilor Interne, i-a adus joi un ultim omagiu antrenorului Mircea Lucescu.

Cătălin Predoiu a trecut pe la catafalcul de la Arena Naţională şi a ţinut un moment de reculegere. Ulterior, şi-a prezentat condoleanţele fiului marelui antrenor, Răzvan Lucescu, şi nepoatei lui Mircea Lucescu, amândoi prezenţi la Arena Naţională.

„Exprimăm respectul pentru omul, profesionistul desăvârşit şi patriotul Mircea Lucescu, precum şi regretul profund pentru plecarea prematură a dumnealui din această lume”, a afirmat Cătălin Predoiu la ieşirea din Arena Naţională, după ce a depus şi o coroană de flori la catafalc.

El a subliniat că „marele Mircea Lucescu a revoluţionat fotbalul românesc şi profesia de antrenor de fotbal şi a devenit o valoare naţională recunoscută în toată lumea”.

Stadionul „Ștefan cel Mare” devine „Dinamo Mircea Lucescu”

„În chip de respect pentru aceste lucruri minunate pe care marele Mircea Lucescu le-a adus în fotbalul românesc, în ţara noastră, dar şi în fotbalul mondial, am decis iniţierea procedurilor legale pentru a denumi viitorul stadion al Clubului Dinamo - Stadionul Dinamo Mircea Lucescu. Dumnezeu să îl odihnească în pace şi linişte pe marele Mircea Lucescu", a afirmat ministrul de Interne.

Mircea Lucescu a fost atât jucător al clubului Dinamo, cât și antrenor. 

Anterior, în deschiderea şedinţei de Guvern, membrii Executivului au ţinut un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu.

În cursul zilei de joi, toţi cei care doresc îi pot aduce un ultim omagiu marelui antrenor român, notează Agerpres.

Citește și: Calendarul funeraliilor lui Mircea Lucescu: Unde va fi depus și înmormântat marele antrenor

Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
Nicușor Dan a semnat decretele pentru numirea noilor șefi la marile parchete
Publicat acum 22 minute
Ministrul Economiei, apel direct către PSD, în platoul DC NEWS: „Vom avea o mare problemă!”
Publicat acum 33 minute
Impactul războiului din Orientul Mijlociu asupra economiei României. Ministrul Darău: Nu mai trebuie să adăugăm nicio criză
Publicat acum 39 minute
Noul stadion al lui Dinamo va purta numele lui Mircea Lucescu. Ministrul Predoiu, anunț de la Arena Națională
Publicat acum 59 minute
LOTO: Rezultatele tragerilor speciale  ale Sărbătorilor  de Paști
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 30 minute
Horoscop 9 aprilie 2026. Marte intră în Berbec, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 19 minute
Discuții de peste două ore între SUA și NATO. Mark Rutte: "Trump este dezamăgit de mulți". Ce plan ar avea
Publicat acum 4 ore si 23 minute
Joia Mare– tradiții și superstiții. Gestul pe care îl faci zilnic, dar astăzi este interzis. Aduce ghinion și neînțelegeri în familie
Publicat acum 5 ore si 8 minute
BANCUL ZILEI: Jocuri erotice
Publicat acum 3 ore si 33 minute
România ar putea avea de câştigat de pe urma planului lui Donald Trump de "pedepsire" a unor ţări din NATO
 
