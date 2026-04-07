Ioan Andone: Eu cred că fotbalul l-a omorât pe Mircea Lucescu, nu mai avea ce căuta la Istanbul

Tehnicianul Ioan Andone, a cărui carieră a fost strâns legată şi influenţată de fostul selecţioner Mircea Lucescu, a declarat, marţi seara, că sfârşitul marelui antrenor a fost influenţat de decizia de a se implica la echipa naţională de fotbal a României în încercarea de a se califica la CM 2026.

„Eu cred că fotbalul l-a omorât în mare parte. Nu mai avea ce să caute la Istanbul sau la echipa naţională, cred că asta i-a pus capac. Eu nu am făcut medicină să ştiu, dar eu cred că ultima perioadă şi echipa naţională şi-au pus amprenta asupra bolilor pe care le avea, pentru că nu avea doar una", a spus Andone la DigiSport.

Fostul elev al lui Lucescu din perioada în care mai mulţi jucători de la Corvinul Hunedoara au ajuns jucători de bază la Dinamo şi la echipa naţională de fotbal a României a spus că întreaga generaţie din care face parte îi poartă un respect deosebit marelui tehnician.

„Mircea Lucescu merită tot respectul generaţiei noastre şi al multor alte generaţii, pentru că a crezut în noi cei din Hunedoara. Dacă nu era el poate că nu ajungea fotbalul românesc acolo unde a ajuns. Să ajungi pe locul trei în lume... El era vizionar, lucra foarte mult cu noi pe vremea aia. Tot timpul spunea că învaţă cu noi fotbal. Sunt ore în şir de povestit ce fel de om a fost pentru noi", a mai spus Ioan Andone.

Marele antrenor Mircea Lucescu a decedat marţi, la vârsta de 80 de ani. Anunţul a fost făcut de Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, unde fostul antrenor era internat. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti a precizat că decesul a fost declarat în jurul orei 20:30.

Mircea Lucescu a fost internat de urgenţă pe 29 martie la Spitalul Universitar Bucureşti, după ce i s-a făcut rău în timpul unei şedinţe tehnice premergătoare unui antrenament al echipei naţionale de fotbal, fiind afectat de ratarea calificării la Cupa Mondială 2026, după înfrângerea suferită în faţa Turciei (0-1), din 26 martie.

Lucescu nu a făcut deplasare cu naţionala în Slovacia, reprezentativa României fiind condusă de secundul Ionel Gane la meciul amical pierdut marţi cu 0-2.

Federaţia Română de Fotbal a anunţat, joia trecută, prin intermediul site-ului oficial, că antrenorul Mircea Lucescu şi-a încheiat mandatul de selecţioner al echipei naţionale a României.

Sub conducerea lui Mircea Lucescu, România a reuşit o campanie de excepţie în Liga Naţiunilor, în urma căreia reprezentativa a obţinut locul în play-off-ul din martie, pentru accederea la Cupa Mondială din vara aceasta. Bilanţul său pe banca naţionalei în această perioadă cuprinde 11 victorii, 1 egal şi 6 înfrângeri.

VEZI ȘI: Mircea Lucescu a murit. A fost, este și va rămâne o legendă absolută / update / reacții