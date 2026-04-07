Curs valutar: € 5.0963
|
$ 4.4068
 
DCNews Sport Personalitati din sport Ioan Andone: Eu cred că fotbalul l-a omorât pe Mircea Lucescu, nu mai avea ce căuta la Istanbul
Data publicării: 22:33 07 Apr 2026

Ioan Andone: Eu cred că fotbalul l-a omorât pe Mircea Lucescu, nu mai avea ce căuta la Istanbul
Autor: Ioana Dinu

Mircea Lucescu a murit Mircea Lucescu a murit

Mircea Lucescu a murit.

Tehnicianul Ioan Andone, a cărui carieră a fost strâns legată şi influenţată de fostul selecţioner Mircea Lucescu, a declarat, marţi seara, că sfârşitul marelui antrenor a fost influenţat de decizia de a se implica la echipa naţională de fotbal a României în încercarea de a se califica la CM 2026. 

„Eu cred că fotbalul l-a omorât în mare parte. Nu mai avea ce să caute la Istanbul sau la echipa naţională, cred că asta i-a pus capac. Eu nu am făcut medicină să ştiu, dar eu cred că ultima perioadă şi echipa naţională şi-au pus amprenta asupra bolilor pe care le avea, pentru că nu avea doar una", a spus Andone la DigiSport. 

Fostul elev al lui Lucescu din perioada în care mai mulţi jucători de la Corvinul Hunedoara au ajuns jucători de bază la Dinamo şi la echipa naţională de fotbal a României a spus că întreaga generaţie din care face parte îi poartă un respect deosebit marelui tehnician. 

Mircea Lucescu merită tot respectul generaţiei noastre şi al multor alte generaţii, pentru că a crezut în noi cei din Hunedoara. Dacă nu era el poate că nu ajungea fotbalul românesc acolo unde a ajuns. Să ajungi pe locul trei în lume... El era vizionar, lucra foarte mult cu noi pe vremea aia. Tot timpul spunea că învaţă cu noi fotbal. Sunt ore în şir de povestit ce fel de om a fost pentru noi", a mai spus Ioan Andone. 

Marele antrenor Mircea Lucescu a decedat marţi, la vârsta de 80 de ani. Anunţul a fost făcut de Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, unde fostul antrenor era internat. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti a precizat că decesul a fost declarat în jurul orei 20:30.

Mircea Lucescu a fost internat de urgenţă pe 29 martie la Spitalul Universitar Bucureşti, după ce i s-a făcut rău în timpul unei şedinţe tehnice premergătoare unui antrenament al echipei naţionale de fotbal, fiind afectat de ratarea calificării la Cupa Mondială 2026, după înfrângerea suferită în faţa Turciei (0-1), din 26 martie. 

Lucescu nu a făcut deplasare cu naţionala în Slovacia, reprezentativa României fiind condusă de secundul Ionel Gane la meciul amical pierdut marţi cu 0-2. 

Federaţia Română de Fotbal a anunţat, joia trecută, prin intermediul site-ului oficial, că antrenorul Mircea Lucescu şi-a încheiat mandatul de selecţioner al echipei naţionale a României.

Sub conducerea lui Mircea Lucescu, România a reuşit o campanie de excepţie în Liga Naţiunilor, în urma căreia reprezentativa a obţinut locul în play-off-ul din martie, pentru accederea la Cupa Mondială din vara aceasta. Bilanţul său pe banca naţionalei în această perioadă cuprinde 11 victorii, 1 egal şi 6 înfrângeri.

VEZI ȘI: Mircea Lucescu a murit. A fost, este și va rămâne o legendă absolută / update / reacții 

Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
„N-ai cum să plângi!“ / Mesaj emoționant al fostului fotbalist Cristian Munteanu, după ce Mircea Lucescu a murit
Publicat acum 43 minute
România riscă să rămână fără petrol. Bogdan Chirieac remarcă lipsa de implicare a unui ministru
Publicat acum 44 minute
Ioan Andone: Eu cred că fotbalul l-a omorât pe Mircea Lucescu, nu mai avea ce căuta la Istanbul
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Mitică Dragomir: L-am văzut pe Mircea Lucescu înainte să moară. I-am zis: „Ce-ți mai trebuie, mă?”
Publicat acum 1 ora si 28 minute
Experiment inedit: o doctoriță și-a injectat Botox doar pe jumătate de frunte pentru a arăta efectele reale
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 37 minute
CNA a retras licențele pentru Realitatea Plus și GOLD FM. Update: Reacția postului TV și a CNA
Publicat acum 3 ore si 35 minute
Donald Trump întinde o ultimă mână Iranului: Condiția care ar putea „îngheța“ ultimatumul din această noapte
Publicat acum 5 ore si 53 minute
Ce s-ar întâmpla în primele 30 de minute dacă SUA ar declanșa un război nuclear - VIDEO
Publicat acum 13 ore si 16 minute
Mircea Lucescu, în stare gravă la ATI: Cine este medicul român adus din Franța pentru a-l salva
Publicat acum 12 ore si 22 minute
Primele declarații ale menajerei care l-a ucis pe medicul Cristian Staicu. A recunoscut că l-a înjunghiat
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close