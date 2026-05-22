DCNews Stiri Încă o adolescentă moare după ce cade de pe o clădire: A doua tragedie în mai puțin de o săptămână
Data publicării: 22 Mai 2026

Încă o adolescentă moare după ce cade de pe o clădire: A doua tragedie în mai puțin de o săptămână
Autor: Loredana Iriciuc

O adolescentă de 16 ani și-a pierdut viața, în această seară, după ce a căzut de pe acoperișul unei clădiri dezafectate din pasajul de legătură dintre străzile Vasile Alecsandri și Independenței, din municipiul Oradea.

Potrivit datelor transmise de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor, apelul la 112 a fost făcut la ora 21:29. La fața locului au ajuns polițiști de ordine publică, specialiști ai Biroului de Combatere a Infracțiunilor contra Persoanei, criminaliști din cadrul Poliției Municipiului Oradea și un echipaj SMURD.

Anchetatorii au stabilit că victima era o adolescentă de 16 ani din comuna Toboliu, județul Bihor.

Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, din cauza rănilor grave suferite în urma căderii.

„Leziunile au fost incompatibile cu viaţa şi echipajul medical sosit la faţa locului nu a reuşit să facă nimic pentru tânără”, a declarat medicul șef al UPU-SMURD Bihor, Hadrian Borcea, notează Agerpres.

Anchetatorii continuă cercetările

Cauza exactă a morții va fi stabilită după efectuarea necropsiei.

Polițiștii spun că, până în acest moment, nu există indicii care să arate că fata ar fi fost victima unei infracțiuni. Cercetările continuă sub coordonarea unui procuror, pentru a stabili toate circumstanțele tragediei.

O altă adolescentă a murit după o cădere de la înălțime

Tragedia din Oradea vine la mai puțin de o săptămână după un alt caz șocant.

Duminică, 17 mai, o adolescentă de 15 ani a murit după ce a căzut de la zeci de metri înălțime de pe terasa unui bloc aflat în reabilitare, în Sectorul 2 al Capitalei.

Fata era împreună cu doi prieteni. Cei trei adolescenți ar fi urcat pe clădire pentru a vedea luminile orașului și pentru a face fotografii.

Incidentul s-a petrecut după miezul nopții. Niciunul dintre adolescenți nu locuia în imobilul respectiv. Potrivit informațiilor din anchetă, băiatul audiat în prezența tatălui său le-ar fi spus anchetatorilor că adolescenta le-ar fi cerut să îi țină geanta, apoi s-a îndepărtat.

La scurt timp, cei doi băieți au observat că fata lipsește și au sunat la 112, după ce și-au dat seama ce s-a întâmplat.

Medicii ajunși la fața locului au constatat decesul. Anchetatorii cred că adolescenta ar fi urcat de pe terasă pe o platformă, iar în întuneric este posibil să se fi împiedicat. Balustrada, înaltă de aproximativ 80 de centimetri, nu a reușit să oprească impactul fatal.

Comentarii (1)

Dan   •   22 Mai 2026   •   23:47

pai ce-a cautat pe cladiri?!?! stati nene acasa la 16 nu umblati vagaboande

